Hisense 65UR9S: TV RGB MiniLED con Dolby Vision 2 scende a 796€

Chi cercava un televisore di fascia alta senza svenarsi trova oggi su Amazon una proposta difficile da ignorare. Hisense 65UR9S, smart TV da 65 pollici con pannello RGB MiniLED, scende infatti a 796€ rispetto ai 1.899€ del prezzo precedente, con uno sconto che supera il 58%. Il listino originale si avvicina addirittura ai 2.300€, quindi la cifra finale porta questo modello in una zona di prezzo che nel segmento premium si vede davvero di rado. E non si parla di un televisore qualunque, perché dentro ci sono un sistema audio firmato Devialet da 90W e il supporto al nuovo Dolby Vision 2, con questo modello che è stato il primo a essere provato dalla stampa internazionale con il nuovo standard.

Hisense 65UR9S e la tecnologia Chromagic che cambia il modo di generare il colore

Il vero punto di forza del televisore si chiama Chromagic. Si tratta di un pannello RGB MiniLED capace di produrre luce rossa, verde e blu in modo indipendente, senza ricavarla per filtraggio da una retroilluminazione tradizionale. Questo approccio permette di ottenere colori più puri, gestiti da un processore proprietario progettato apposta per il controllo RGB con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Sulla carta i numeri sono solidi: risoluzione 4K Ultra HD a 3.840×2.160 pixel, pannello VA da 65 pollici con angoli di visione di 178° e una frequenza di aggiornamento che va da 48 a 170 Hz nativi, un valore che farà felici soprattutto i giocatori più esigenti.

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C’è poi un dettaglio che in casa si apprezza parecchio, cioè il trattamento antiriflesso dello schermo, studiato per limitare i fastidiosi riflessi anche negli ambienti più luminosi. Per quanto riguarda l’HDR l’elenco dei formati supportati è completo e comprende HDR10, HLG, HDR10+ Adaptive e Dolby Vision IQ. Ma il dettaglio più interessante resta il Dolby Vision 2, perché Hisense 65UR9S è stato il primo modello testato con questa nuova versione dello standard. Secondo le recensioni internazionali il risultato è fatto di colori naturali, ben bilanciati e privi di banding. Completano il pacchetto la certificazione IMAX Enhanced e la Filmmaker Mode, pensata per rispettare le scelte creative di chi gira i film.

Anche l’audio ha il suo peso. Il televisore integra un sistema surround 4.1.2 compatibile con Dolby Atmos e DTS:X da 90W complessivi, calibrato da Devialet, con una configurazione da 2x15W più 2x10W più 20W più 2x10W e un subwoofer dedicato. Sotto la scocca lavora un SoC MediaTek Pentonic 800 affiancato da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, mentre il sistema operativo è VIDAA. Sul fronte della connettività ci sono WiFi 6 tribanda, Bluetooth 5.4, porte HDMI 2.1 con ALLM e VRR fino a 170Hz, una porta USB di tipo C e il supporto ad AirPlay 2.

Come funziona l’offerta Amazon con il cashback Hisense

Il meccanismo dello sconto su Amazon merita qualche parola in più, perché il prezzo finale non compare direttamente in pagina. Sul sito il televisore viene proposto a 1.096€, poi entra in gioco un cashback di 300€ messo a disposizione direttamente da Hisense, che fa scendere la spesa effettiva a 796€. Rispetto al prezzo precedente di 1.899€ il ribasso va oltre il 58%, mentre il risparmio supera i mille euro se si prende come riferimento il listino originale di 2.299€.

Si tratta di un calo molto marcato rispetto ai prezzi che di solito si osservano sul mercato italiano per questo modello, il che rende l’operazione particolarmente vantaggiosa per chi aspettava l’occasione giusta per passare a un TV di fascia alta. Il prezzo attuale rappresenta il minimo del periodo per Hisense 65UR9S, ma va tenuta presente la variabilità tipica di questi prodotti. L’offerta è disponibile su Amazon.it e il rimborso da 300€ va richiesto separatamente dopo l’acquisto, per cui le condizioni potrebbero cambiare nel giro di poco tempo.

Fonte: TecnoAndroid