Marocco, scoperto un muro difensivo di 4.000 anni a Oued Beht

Sulle colline del Marocco nordoccidentale, affacciato sul fiume da cui prende il nome, il sito di Oued Beht sta restituendo un capitolo di storia finora sconosciuto. Gli scavi hanno portato alla luce un muro difensivo di circa 4.000 anni, la più antica costruzione su larga scala di probabile natura difensiva mai individuata in Nord Africa al di fuori della Valle del Nilo. È una scoperta che costringe a rivedere parecchie idee sulle comunità che abitavano il Maghreb nel secondo millennio a.C.

La struttura risale a un periodo compreso tra 4.000 e 3.500 anni fa e non si sa con precisione contro quali minacce fosse stata pensata. Più che a ipotetici invasori, gli studiosi la collegano a una crescente competizione per la terra e le risorse, e forse per il controllo dei passaggi nel territorio. Opere del genere indicano comunità che sentivano il bisogno di proteggersi o di affermare il proprio potere su luoghi strategici. Erigere un terrapieno con fossato richiedeva progettazione, coordinamento e molta manodopera. Parliamo quindi di società ben più strutturate di quanto si credesse.

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Un centro preistorico tra campi, asce e ceramiche

Per molto tempo la preistoria recente del Maghreb, cioè di Marocco, Algeria e Tunisia, è rimasta in ombra. Rispetto a zone vicine come la penisola iberica o l’area di Atene, le testimonianze archeologiche erano frammentarie. Negli ultimi anni il quadro è cambiato completamente e Oued Beht ne è un esempio lampante.

Le indagini hanno rivelato una grande concentrazione di attività umana distribuita su almeno dieci ettari. La prima fase importante risale alla metà del quarto e all’inizio del terzo millennio a.C., cioè al Neolitico finale. I resti vegetali e animali descrivono una comunità agricola che coltivava orzo e grano, raccoglieva piante selvatiche e allevava bestiame.

Il sito era anche un vivace centro di produzione artigianale. Sono emerse migliaia di asce in pietra levigata e altri utensili, insieme a ceramiche ben lavorate, a volte decorate con motivi dipinti. Non è ancora chiaro se l’insediamento fosse un villaggio permanente, un centro stagionale o qualcosa di meno consueto. Era comunque un punto di riferimento importante nel paesaggio della regione.

Dalle prime segnalazioni alla datazione al radiocarbonio

La presenza di possibili terrapieni e mura antiche era nota già dagli anni Trenta del Novecento. L’archeologo francese Armand Ruhlmann aveva documentato tre muri, con il quarto lato protetto dalla scarpata naturale del crinale, descrivendo uno sperone sbarrato con funzione difensiva. Natura ed epoca di quelle strutture però erano rimaste incerte fino a oggi.

I nuovi scavi hanno chiarito l’esistenza di un sistema formato da fossato, bastione e muro, realizzato in più fasi lungo una stretta sezione del crinale tra il fiume e un burrone. Così la punta meridionale veniva isolata e protetta. La datazione al radiocarbonio dei depositi collegati colloca la costruzione originaria in un periodo equivalente all’età del Bronzo del resto del Mediterraneo occidentale. Si tratta della più antica opera difensiva confermata in Nord Africa fuori dall’Egitto.

Durante il Neolitico l’attività si concentrava nell’area settentrionale, più ampia e aperta. All’epoca della fortificazione il baricentro si era spostato sul crinale meridionale, più stretto e semplice da difendere, segno forse di un cambiamento nelle strategie insediative.

Legami con il Mediterraneo e un ritorno in epoca medievale

Il secondo millennio a.C. fu un periodo dinamico per tutto il Mediterraneo. Nel sud della penisola iberica le società argariche, attive tra il 2200 e il 1550 a.C., davano vita a insediamenti complessi spesso in altura, con architetture pianificate, una metallurgia avanzata soprattutto nel bronzo e gerarchie sociali marcate, visibili nelle sepolture. Anche loro costruivano siti fortificati in posizioni strategiche.

Sempre più indizi suggeriscono che le comunità dell’Africa nordoccidentale fossero collegate a queste reti mediterranee, comprese le aree delle attuali Spagna e Portogallo. Il Maghreb non viveva isolato. Il sistema difensivo di Oued Beht potrebbe riflettere trasformazioni più ampie, con una competizione crescente per le risorse, il controllo degli spostamenti e forme di comando più strutturate.

La vicenda del crinale non si ferma alla preistoria. Tra l’XI e il XIII secolo d.C. la stessa struttura difensiva venne ricostruita, su una collina vicina sorse un piccolo borgo o una fattoria e tra le due aree fu creato un cimitero. Molti secoli dopo l’abbandono dell’insediamento preistorico, comunità diverse scelsero ancora una volta quel luogo.

Fonte: TecnoAndroid