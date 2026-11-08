ChatGPT per i social: solo il 17% pubblica quasi senza ritocchi

Usare ChatGPT per i social è ormai la normalità per chi lavora con i contenuti, ma il modo in cui lo si fa cambia parecchio il risultato. Chi pubblica per mestiere conosce bene la scena dello schermo vuoto con il cursore che lampeggia, una scadenza che incombe e nella testa il nulla. Non si tratta del blocco dello scrittore in senso romantico. È piuttosto la fatica meccanica di chi deve produrre post ogni giorno, trovando sempre qualcosa di nuovo da dire sugli stessi temi alle stesse persone.

Qui entra in gioco il chatbot, che però funziona da assistente di produzione e non da autore. La distinzione pesa, visto che secondo un’indagine condotta nel 2026 su oltre 700 addetti ai lavori il 94% dei contenuti social realizzati dai professionisti passa ormai da uno strumento di intelligenza artificiale. Solo il 17% però pubblica il risultato quasi senza ritocchi. Tutti gli altri tagliano, riscrivono e aggiungono quel dettaglio che la macchina non può conoscere, ed è proprio lì che il testo comincia a funzionare davvero.

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Da un articolo a una settimana di post

Chi scrive già testi lunghi come articoli, newsletter o rapporti sta seduto su una miniera e spesso non lo sa. Un pezzo da 1.200 parole contiene almeno cinque o sei spunti che, isolati e riformulati, diventano altrettanti post autonomi. Estrarli a mano richiede però tempo e lucidità, due risorse che scarseggiano quando si è già al lavoro sul pezzo successivo.

ChatGPT svolge questo compito in pochi secondi. Basta incollare il testo e chiedere di individuare i cinque passaggi più forti, quelli capaci di reggersi da soli fuori dal contesto originale, trasformandoli in post con un’apertura che catturi l’attenzione, un’idea chiara e una chiusura secca, senza elenchi puntati né toni da comunicato stampa. Ne esce una serie di bozze da rifinire, perché lo strumento tende a levigare tutto con una voce neutra e un po’ compiacente. Correggere una bozza resta comunque molto più semplice che partire da zero.

Idee in quantità e ganci da mettere alla prova

Ci sono giorni in cui gli spunti arrivano da soli e altri in cui latitano. Per chi pubblica con regolarità il secondo caso è il più frequente e il calendario editoriale non aspetta l’ispirazione. Le idee geniali restano una prerogativa umana, almeno per ora, ma la macchina garantisce quantità. Il trucco è chiedere molto per usare poco, per esempio dieci proposte pensate per un pubblico preciso, puntando su tendenze recenti e punti di vista controcorrente o trascurati dalla concorrenza, ciascuna con una frase che spieghi perché potrebbe funzionare. Nove finiranno nel cestino, ma quella che sopravvive può diventare il post migliore della settimana. Un po’ come al mercato dell’usato, dove tra tanto ciarpame chi ha pazienza trova il pezzo che vale il viaggio.

Il terzo metodo riguarda il gancio, cioè la prima frase che decide se qualcuno continuerà a leggere o scorrerà oltre. È la parte più importante e anche la più difficile, perché chi ha appena finito di scrivere sa già cosa viene dopo e ogni inizio gli sembra logico. Il chatbot invece non lo sa, ed è proprio questo il suo vantaggio. Gli si passa il testo chiedendo tre aperture alternative, una provocatoria, una basata su un dato sorprendente e una che parte da una scena concreta. Anche quando si finisce per tenere l’originale, il confronto costringe a capire perché funzioni meglio. Esistono piattaforme più sofisticate che prevedono il rendimento di un contenuto prima della pubblicazione, ma per molti basta questo controllo da trenta secondi.

Il chatbot non è l’autore

Lo stesso campione di professionisti offre un altro dato interessante. Chi ritiene che i testi prodotti dall’intelligenza artificiale rendano peggio di quelli umani è quasi triplicato in un anno, passando dal 5% al 14%. Quasi la metà degli intervistati ammette inoltre che la qualità finale dipende interamente da quanto si interviene dopo. Lo strumento quindi non è peggiorato, sono sempre più persone ad accorgersi di cosa succede quando si pubblica senza rileggere.

I tre metodi funzionano perché relegano il chatbot al ruolo in cui eccelle, quello di chi macina, propone e confronta. La scelta delle idee, la revisione dei testi e l’aggiunta di uno stile personale restano invece compito di chi pubblica. Chi delega anche questa parte non risparmia tempo, risparmia sulla qualità.

Fonte: TecnoAndroid