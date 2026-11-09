HbbTV sul digitale terrestre: streaming, on demand e canali extra

L’ultimo aggiornamento dei canali HbbTV del digitale terrestre disegna una mappa sorprendentemente ricca di servizi, tutti accessibili da televisori e decoder compatibili collegati a internet. Si passa dalle piattaforme on demand dei grandi gruppi editoriali alle emittenti più piccole, che sfruttano i tasti colorati del telecomando per offrire streaming in alta qualità, radiovisione e canali esclusivi.

Rai, Mediaset e La7 puntano su on demand e pubblicità mirata

Su Rai, sia via terrestre sia via satellite, l’applicazione RaiPlay apre le porte a molti contenuti on demand e alle dirette streaming dei canali del gruppo. Alcuni sono esclusivi della piattaforma, come Rai TV+, Rai 4K, Rai Play, Rai Play 2, Rai Play 3 e i tre Rai Play Sport, in certi casi disponibili solo sul digitale terrestre oppure in occasione di particolari eventi. Al tasto blu si richiama direttamente Rai Play.

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Mediaset affida i contenuti on demand a MediasetPlay Infinity e affianca un’applicazione per il Target Advertising, cioè la pubblicità mirata. Sul terrestre si possono seguire in streaming Virgin Radio TV e Radio Monte Carlo TV, mentre sul satellite tocca a Radio 105 TV e R101 TV. La7 e La7Cinema seguono uno schema simile, con pubblicità mirata e archivio di LA7OnDemand. TV8 HD e Cielo HD permettono invece di far ripartire dall’inizio il programma in onda e integrano SkyVideo per alcuni contenuti on demand.

Warner Bros Discovery combina pubblicità mirata, streaming dei canali del gruppo e on demand. TV2000 passa da Play2000, QVC da QVC+ con qualche canale tematico occasionale. RTL Play offre molti contenuti e la radiovisione di RTL 102.5 HD, Radiofreccia HD, Radio Zeta HD e delle varie declinazioni Disco, Traffic, Best, Napulè, Caliente e Bro&Sis, con la Social TV al tasto verde. Su Super! basta il tasto giallo per riavviare il programma, metterlo in pausa, mandarlo avanti o indietro e guardarlo in HQ.

Sport, informazione e musica sui canali HbbTV

Sportitalia HD propone il catalogo SiSmart, la pubblicità mirata e diversi canali in streaming, tra cui SI HD, SI Solo Calcio HD, Primavera TV, Lazio Style Channel, Bike HD e Sport Outdoor TV HD, oltre alla Social TV sul tasto verde. SuperTennis dà accesso ai canali di SuperTennis+ e a vari contenuti on demand, mentre Il Sole 24 Ore TV va in HD con il tasto rosso. Italia 53 si vede in HD premendo la freccia su. Su Club TV, Donna Sport TV e Alma TV parte semplicemente uno spot, Deejay TV HD e Radio Italia TV HD hanno applicazioni silenziose.

Emittenti locali e tematiche tra tasti colorati e streaming in HQ

Sul fronte delle emittenti locali spicca BOM Channel. Il tasto rosso apre Self TV con BOM Channel, Italian Horse Television e Salute24, i canali news Euro TV, Zerouno TV News e XCapital, quelli per famiglie SuperSix e IuniorTV e la radiovisione di Zerouno TV Music e Radio Calima. Verde porta a La Grande Italia, giallo a 3NGINE Radio, blu a GS Channel.

Le applicazioni Jump HbbTV mostrano in HQ Italia 121, Arte Italia 124 e 125, Italia 126, 127, 134, 135 e 136 e Lineagem. ArteIN aggiunge allo streaming HD altri canali come 607080 TV e StudioPiùTV. Telecampione e Orler TV si attivano dal tasto rosso, Primaset trasmette in HQ insieme a NTR, Canale 163 avvia Odeon 24. Fascino TV distribuisce Beat Italiano, 90IsGood e XXX TV sui tasti colorati, Fascino 147 e 165 propongono SEX TV, la propria programmazione in HQ e XXX TV. Canale 168 e 169 restano silenziosi.

Primafree170 assegna SCT al rosso, TeleFoggia al verde, AwaTV al giallo e DipreTV (Quants TV) al blu. Primafree231 parte in HD, con Radio Base 101 TV al verde e Onda Novara Tv HD al giallo. IT Channel raccoglie LombardiaTV, PianetaSaluteTV, TeleAmbiente, Proloco TV, Floridia TV, Telestella, ValpadanaTV, Pro24, INTV ed Expo TV. Radio Roma Network si avvia da sola e porta con sé RadioRoma News, RadioRoma TV, RC88 e Canale81 Lazio, mentre Canale 227 spazia da MomentoTV a Radio Pooh, MotorsportTV, Anime Channel e Ottcast 4K. Welcome IN, Match Music e RTL 102.5 Caliente partono in automatico in alta definizione, Cusano News 7 offre canali del gruppo e on demand, Radio Kiss Kiss TV radio tematiche. Ci sono anche le app RaiPlay e RaiPlaySound.

Su Canale 235, infine, la schermata principale è ora su sfondo nero con i riquadri di HeddyMedia e il logo di Radio MC2. In basso a sinistra compare la sezione dedicata alle 24 radio del gruppo, tra cui MC2, New Age, Nu Disco Channel, Revisited Channel, Smooth Jazz Channel e Buddha Bar Collection.

Fonte: TecnoAndroid