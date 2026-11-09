Logitech MX Anywhere 3S for Mac a 72,09 euro, minimo su Amazon

Il mouse Logitech MX Anywhere 3S for Mac è sceso a 72,09 euro su Amazon, il prezzo più basso visto nell’ultimo periodo per questo piccolo accessorio pensato per chi si sposta di continuo tra MacBook, iMac e iPad. Chi lavora in mobilità conosce bene un problema ricorrente: gli accessori “pensati per Apple” spesso puntano tutto sul design e lasciano un po’ indietro le prestazioni. Questo modello prova a ribaltare la situazione con un sensore da 8000 DPI che riesce a tracciare persino sul vetro, uno scorrimento elettromagnetico MagSpeed e clic del tutto silenziosi.

Un sensore da 8000 DPI che sta in tasca

Il dispositivo appartiene alla fascia alta della Master Series di Logitech ed è stato progettato apposta per integrarsi con l’ecosistema della mela. Lo si nota nell’estetica, con la colorazione Space Grey, ma anche nelle personalizzazioni software che si possono gestire tramite Logi Options+. Il vero cuore del mouse però è il sensore ottico da 8000 DPI, che garantisce un tracciamento preciso su praticamente qualsiasi superficie, vetro compreso. Un dettaglio che fa comodo a chi passa la giornata tra scrivania, sale riunioni e postazioni sempre diverse.

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A rendere l’uso quotidiano ancora più piacevole ci pensa la rotella con tecnologia MagSpeed, lo scorrimento elettromagnetico più veloce mai realizzato dall’azienda svizzera. Riesce a far scorrere fino a 1000 righe al secondo e allo stesso tempo resta preciso fino al singolo pixel, quindi va bene sia per sfogliare documenti lunghissimi sia per lavori di fino. In ufficio poi si apprezzano parecchio i clic silenziosi, studiati per ridurre il rumore negli ambienti condivisi senza però perdere la sensazione tattile di un clic tradizionale.

Anche il resto della scheda tecnica è di tutto rispetto. La connessione avviene tramite Bluetooth Low Energy e permette di abbinare fino a 3 dispositivi macOS e iPadOS, passando dall’uno all’altro senza troppi pensieri. La ricarica passa da una porta USB C ed è piuttosto rapida, visto che basta un solo minuto collegato per ottenere fino a 3 ore di utilizzo. Con una carica completa l’autonomia arriva invece fino a 70 giorni. Il peso si ferma a 99 grammi e le dimensioni sono davvero compatte, perfette da infilare nello zaino insieme al portatile. C’è spazio anche per l’attenzione all’ambiente, dato che la scocca è realizzata con plastica riciclata certificata, che nella versione Space Grey arriva fino al 78%.

Sul fronte della compatibilità il mouse funziona con macOS 10.15 Catalina o versioni successive e con iPadOS 14 e successivi. Mette a disposizione 6 pulsanti programmabili e una portata wireless che raggiunge i 10 metri. Va tenuto presente un aspetto importante, cioè che nella confezione non c’è un ricevitore USB dedicato. Il collegamento avviene esclusivamente via Bluetooth, e chi preferisce le classiche connessioni a radiofrequenza dovrebbe considerarlo prima dell’acquisto.

Lo sconto su Amazon e il prezzo da tenere d’occhio

Il prezzo di listino ufficiale di MX Anywhere 3S for Mac è di 103,99 euro, mentre al momento su Amazon si trova a 72,09 euro, con un ribasso di circa il 31%. Si tratta della cifra più bassa registrata nell’ultimo periodo, un’occasione concreta per chi aspettava il momento giusto per prendere questo mouse. Il prezzo scontato riguarda la colorazione Spazio Grigio ed è attivo soltanto su Amazon.it, quindi conviene non aspettare troppo prima che l’offerta scada o che le scorte si esauriscano.

Fonte: TecnoAndroid