DAZN Full Mobile a 14,99 euro per 12 mesi con la Carta Giovani

Gli under 35 iscritti alla Carta Giovani Nazionale possono attivare DAZN Full Mobile a un prezzo ridotto per i primi 12 mesi. Si tratta del piano mensile senza vincoli pensato per seguire Serie A, Serie B e tanto altro sport esclusivamente da smartphone. L’offerta è comparsa l’8 ottobre 2026 e, stando a quanto indicato nell’app IO, resterà disponibile fino al 31 dicembre 2026, salvo proroghe o modifiche.

Vale la pena ricordare cos’è la Carta Giovani Nazionale, spesso abbreviata in CGN. L’iniziativa è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e si rivolge ai ragazzi tra i 18 e i 35 anni residenti in Italia. Chi la possiede ottiene agevolazioni su beni, servizi, esperienze e opportunità sia online sia in tutto il territorio nazionale.

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DAZN ha aderito al progetto a inizio novembre 2023, diventando il primo broadcaster OTT (Over The Top) a farlo, con promozioni dedicate riscattabili tramite l’app IO. Negli anni le offerte si sono susseguite e fino al 2 novembre 2026 era attiva una promo sul piano annuale DAZN Full a 24,99 euro al mese per il primo anno. Adesso tocca appunto a Full Mobile, un abbonamento che aveva debuttato proprio grazie alla Carta Giovani.

Quanto costa e come si attiva la promo DAZN Full Mobile

Con la CGN il piano DAZN Full Mobile costa 14,99 euro al mese per i primi 12 mesi anziché i 19,99 euro previsti dal listino. Terminato l’anno a prezzo agevolato l’abbonamento si rinnova automaticamente alla tariffa piena, attualmente pari a 19,99 euro mensili, a meno di disdetta. L’attivazione passa solo dalla pagina dedicata sul sito del servizio, il cui link si trova nell’app IO, ed è riservata a chi non ha già un abbonamento attivo. Per pagare si possono usare carta di credito, carta di debito, Google Pay, Apple Pay o PayPal.

Chi ha superato i 35 anni non resta comunque a mani vuote perché sul sito ufficiale sono presenti altre offerte. Fino all’8 novembre 2026, salvo cambiamenti, il piano DAZN Full parte da 29,99 euro al mese per i primi 12 mesi. Ad alcuni utenti con account privo di abbonamenti attivi viene invece ancora proposto il Full mensile a 19,99 euro al mese per un anno.

Capitolo disdetta. Dal 17 luglio 2026 chi sottoscrive un abbonamento DAZN può recedere entro 14 giorni dall’attivazione esercitando il diritto di ripensamento e ottenendo il rimborso della parte non goduta. Superata questa finestra valgono le regole del singolo piano. Nel caso della promo con la Carta Giovani si attiva un mensile senza vincolo di permanenza, quindi si può disdire con 30 giorni di preavviso senza costi extra né restituzione degli sconti ricevuti. Si applicano le modalità in vigore dal 30 ottobre 2022, che garantiscono 30 giorni di visione dalla richiesta di recesso pagando però la differenza per i giorni successivi alla scadenza della mensilità già saldata.

Cosa include il piano Full Mobile

Anche nella versione Full Mobile si possono guardare i contenuti su 2 dispositivi in contemporanea, in questo caso solo smartphone, a patto che siano collegati alla stessa rete internet di casa. Un singolo telefono invece funziona ovunque. Dal 10 settembre 2026 sono tornati i limiti sui dispositivi associabili all’account e per i piani fruibili solo da smartphone il tetto è di 2. Niente tablet né TV quindi, e DAZN esclude esplicitamente condivisione dello schermo, mirroring e casting come AirPlay o Chromecast, oltre al collegamento via cavo o tramite rete senza fili verso altri apparecchi.

Il catalogo però è completo. Sul fronte calcio ci sono tutta la Serie A Enilive fino alla stagione 2028/2029, tutta la Serie BKT fino al 2026/2027, LaLiga EA Sports fino al 2029 e la Copa del Rey. A queste si aggiungono alcune partite della Liga Portugal Betclic fino al 2028 e della Jupiler Pro League e della Emirates FA Cup fino al 2027/2028, poi il calcio femminile con la Serie A Women Athora fino al 2026/2027. Completano il quadro i canali Radio TV Serie A, Inter TV, Milan TV, Juventus TV, Lazio Style, AS Roma TV e Red Bull TV insieme ai contenuti FIFA+.

Ampio spazio anche al volley con Nations League, Mondiale per Club, Beach Pro Tour maschile e femminile, CEV Champions League fino al 2029, gli Europei del 2028, SuperLega, Serie A1 femminile e il Campionato Mondiale del 2027. Ci sono poi basket spagnolo ed eventi FIBA per nazionali fino al 2029, l’ATP Challenger Tour, la NFL, LIV Golf e la boxe. Da ottobre 2023 gli abbonati possono acquistare eventi in Pay Per View, soprattutto sport da combattimento ma di recente anche amichevoli precampionato di Serie A.

Nel pacchetto rientrano di base Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD con tennis, basket, ciclismo e sport invernali, mentre l’opzione Eurosport Extra a 2,99 euro in più al mese aggiunge altri 4 canali per seguire le competizioni integrali. In occasione dei Mondiali FIFA 2026 è arrivata infine la funzione Multiview, disponibile per ora solo su smartphone, web e Apple TV, che permette di guardare fino a quattro eventi in diretta sullo stesso schermo.

Fonte: TecnoAndroid