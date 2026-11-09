Data center sottomarini: il progetto nel Maine spinto dalle maree

I data center sottomarini vengono presentati da chi li propone come una strada capace di risparmiare terreno e di ridurre il consumo di acqua dolce, due risorse sempre più contese quando si parla di infrastrutture digitali. Proprio questa promessa si trova adesso davanti a un banco di prova molto concreto nel Maine, dove un progetto ancora agli inizi ha già aperto un confronto serrato. La domanda che molti si pongono è piuttosto semplice: portare i server sotto il livello del mare significa davvero risolvere qualcosa oppure il problema viene soltanto spostato da un ambiente all’altro?

Il tema non è banale. Le strutture di questo tipo attualmente operative nel mondo sono pochissime e quindi l’esperienza accumulata finora resta limitata. Ogni nuova proposta finisce inevitabilmente per diventare un caso osservato con attenzione, perché da lì passano le valutazioni su una tecnologia che i suoi sostenitori considerano promettente ma che molti guardano ancora con sospetto. Ed è esattamente quello che sta accadendo sulla costa nordorientale degli Stati Uniti.

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Il progetto nella baia di Passamaquoddy

Al centro della vicenda c’è una società che punta a realizzare un impianto sommerso nella baia di Passamaquoddy, nel Maine. L’idea prevede che la struttura venga alimentata dall’energia delle maree, sfruttando quindi una fonte legata direttamente al movimento dell’acqua in quella zona. Sulla carta l’impostazione appare coerente con il racconto che accompagna questi progetti: niente consumo di suolo, niente prelievo di acqua dolce e un’alimentazione che arriva dal mare stesso.

Bisogna però chiarire a che punto si trova davvero il piano. Al momento esiste soltanto la richiesta di un permesso preliminare, non un cantiere né un’autorizzazione definitiva. Si tratta quindi di una fase molto iniziale, quella in cui un’idea viene messa nero su bianco e sottoposta alle prime verifiche. Eppure è bastato questo primo passo per far emergere tutte le perplessità che circondano i data center sottomarini, in particolare la questione se i vantaggi dichiarati sulla terraferma non finiscano per tradursi in nuovi interrogativi per l’ambiente marino. Il punto, in fondo, sta tutto qui. Se da un lato si libera spazio a terra e si evita di attingere alle riserve idriche, dall’altro si porta un’infrastruttura industriale in un ecosistema diverso, con le sue fragilità. Ed è proprio questo il nodo che il caso del Maine rende evidente, mettendo alla prova un argomento che finora era rimasto soprattutto teorico.

La mobilitazione di residenti e ambientalisti

La reazione sul territorio è arrivata in fretta. Nonostante il progetto sia ancora lontano da qualsiasi realizzazione, residenti e ambientalisti si sono mobilitati per esprimere la propria contrarietà o quantomeno i propri dubbi. Una risposta che dice molto sul clima che accompagna oggi questo genere di iniziative, soprattutto quando riguardano aree costiere considerate delicate e legate alla vita quotidiana delle comunità locali.

La vicenda della baia di Passamaquoddy diventa così qualcosa di più di una semplice pratica amministrativa. È un test su quanto la narrazione costruita attorno ai data center subacquei riesca a reggere quando si passa dalle presentazioni ai luoghi reali, con persone che ci vivono e associazioni che ne seguono da vicino l’equilibrio naturale. La società proponente punta tutto sul binomio tra risparmio di risorse terrestri ed energia pulita delle maree, mentre chi si oppone chiede di capire che cosa comporterebbe davvero un impianto del genere sott’acqua. Per adesso sul tavolo c’è soltanto la domanda per un permesso preliminare relativa all’impianto nel Maine, ma la comunità locale e i gruppi ambientalisti si sono già organizzati per far sentire la propria voce.

Fonte: TecnoAndroid