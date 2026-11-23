La materia oscura rappresenta circa l’85% di tutta la materia dell’universo, eppure la sua natura continua a sfuggire agli scienziati. Un gruppo di cinque fisici ha provato a immaginare uno scenario in cui queste particelle invisibili potrebbero combinarsi tra loro fino a formare nuclei e atomi, al punto da rendere necessaria un giorno una vera e propria tavola periodica oscura per mettere ordine in questo mondo nascosto. La sua presenza si deduce soltanto dagli effetti gravitazionali che esercita sulle galassie e su altre strutture cosmiche. Non è chiaro di cosa sia composta né in che modo i suoi possibili costituenti interagiscano fra loro.

Per decenni la ricerca ha cercato di capire se dietro questo mistero ci sia un solo tipo di particella fondamentale oppure diverse, ciascuna con proprietà e interazioni proprie. La seconda ipotesi apre una domanda ulteriore e piuttosto affascinante. Se più particelle sono responsabili del fatto che l’universo contiene circa cinque volte più materia di quella osservabile, potrebbero legarsi e combinarsi come fanno quelle conosciute, fino a dare vita ad atomi e molecole oscure?

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Se così fosse, l’universo oscuro sarebbe molto più complesso di quanto si pensi. Per fortuna l’umanità ha già affrontato una sfida simile quando ha cercato di comprendere la varietà della materia ordinaria. Uno degli strumenti più ingegnosi nati da quello sforzo è stata proprio la tavola periodica, studiata da tutti a scuola. Quella classificazione non si è limitata a ordinare gli elementi chimici, ha anche svelato schemi ricorrenti nelle loro proprietà e ha permesso di prevedere l’esistenza di elementi che allora non erano ancora stati scoperti.

Materia oscura: un settore specchio e l’eredità del Mirror Twin Higgs

Il punto di partenza dei ricercatori è un’idea che sembra uscita da un romanzo di fantascienza. Il nostro universo ospiterebbe una sorta di settore specchio, popolato da particelle che interagiscono appena con la materia visibile ma che possiedono forze proprie e possono quindi relazionarsi tra loro.

Non si tratta però di una fantasia. Il Mirror Twin Higgs, cioè il gemello specchio di Higgs, è stato proposto vent’anni fa come possibile soluzione a un problema legato alla massa del bosone di Higgs. Secondo questa teoria le particelle specchio aiuterebbero a compensare certi effetti quantistici che altrimenti porterebbero la sua massa a valori molto più alti di quelli misurati. L’esistenza di queste particelle non è mai stata dimostrata, ma la proposta ha offerto un modo brillante di affrontare la questione senza che tutte le nuove particelle dovessero risultare visibili ai rivelatori.

Tra gli ideatori di quel modello c’è il fisico Zackaria Chacko, che ora partecipa a questo nuovo studio e porta quella vecchia ipotesi sul terreno della materia oscura. Insieme a Pouya Asadi, David Curtin, Micah Mellors ed Ethan T. Neil si è chiesto cosa accadrebbe se le particelle di quel settore ipotetico potessero unirsi, formando nuclei, atomi e una varietà di elementi oscuri.

Atomi oscuri con regole tutte loro

Stando ai calcoli del gruppo, in determinate condizioni queste particelle potrebbero dare origine a equivalenti oscuri di alcuni elementi noti, dai più semplici fino a strutture complesse come il carbonio. Non sarebbe comunque una copia fedele della materia ordinaria. Gli atomi oscuri avrebbero masse e caratteristiche differenti, e di conseguenza cambierebbero anche le regole che stabiliscono come si legano, quali strutture possono costruire e quali riescono a restare stabili.

Un esempio rende bene l’idea. Nel modello proposto l’idrogeno oscuro sarebbe instabile e non potrebbe sopravvivere come accade nel nostro universo. Una differenza notevole, considerando che l’idrogeno è l’elemento più semplice e abbondante della materia ordinaria.

Qualora un giorno questi elementi venissero scoperti, capire le leggi che ne regolano la formazione sarebbe essenziale per classificarli. Una specie di tavola periodica oscura potrebbe aiutare a fare ordine in questa varietà, esattamente come è successo con gli elementi conosciuti.

Per ora tutto resta confinato alla fisica teorica. Nessuno di questi atomi è stato osservato e permangono dubbi sulla possibilità che possano davvero formarsi. Lo studio si aggiunge così alle numerose proposte che cercano di spiegare la natura della materia oscura.

Fonte: TecnoAndroid