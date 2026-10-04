Reze Flow, l’asta per tende smart che si ricarica col sole

Si chiama Reze Flow ed è un’asta per tende motorizzata che si ricarica grazie a un pannello solare da applicare direttamente sul vetro della finestra. L’idea è semplice e proprio per questo interessante, perché elimina due dei fastidi più comuni legati alle automazioni domestiche: non ci sono fili da far passare nei muri e non ci sono batterie da ricordarsi di sostituire. A firmare il progetto è Remac, un’azienda che conosce già bene il mondo delle tende e delle tapparelle intelligenti.

In questo periodo il dispositivo si trova su Kickstarter, la nota piattaforma di raccolta fondi dove il produttore sta cercando il sostegno necessario per avviare la produzione. Si tratta quindi di un prodotto ancora in fase di finanziamento, che punta a convincere chi desidera rendere più comode le finestre di casa senza dover mettere mano a cavi e impianti per portare l’alimentazione fino al bastone della tenda.

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Come funziona la tenda smart che segue il sole

Credits: TecnoAndroid

Una tenda smart rientra in quella categoria di piccole automazioni che, pur senza stravolgere le abitudini, rendono la vita tra le mura domestiche decisamente più confortevole. La nuova versione proposta da Remac aggiunge diverse funzioni intelligenti pensate proprio per ridurre al minimo gli interventi manuali.

La più immediata riguarda l’apertura automatica all’alba. Reze Flow scosta le tende quando sorge il sole, così chi abita la casa può svegliarsi con la luce naturale. Al tramonto avviene l’operazione inversa e i tessuti si richiudono da soli. Il vantaggio più pratico è che non serve reimpostare gli orari a mano ogni volta che cambiano le stagioni, perché il sistema si adegua senza bisogno di continui ritocchi.

Esiste poi una modalità che accompagna il movimento del sole nel corso della giornata. In pratica l’asta regola il grado di apertura per tenere fuori la luce troppo diretta, evitando però di lasciare la stanza completamente al buio. Un equilibrio che permette di mantenere gli ambienti luminosi senza che i raggi diventino invadenti nelle ore più calde o più abbaglianti.

Un design discreto per ogni tipo di tenda

Sul fronte estetico Reze Flow è stata progettata per passare quasi inosservata, tanto da risultare praticamente invisibile una volta montata. L’apertura avviene dal centro verso i lati e il meccanismo è compatibile sia con i modelli a occhielli sia con quelli ad anelli, due delle soluzioni più diffuse nelle abitazioni. Nella confezione è inclusa anche una catena distanziatrice che consente di ottenere il classico effetto a pieghe a S, dall’aspetto ordinato e uniforme.

Quanto alla robustezza, il produttore dichiara una tenuta fino a 15 kg di peso. Significa che anche tende piuttosto pesanti dovrebbero essere gestite senza particolari difficoltà, un aspetto non trascurabile quando si scelgono tessuti corposi e non soltanto leggere stoffe decorative.

Fonte: TecnoAndroid