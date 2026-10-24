Haier S85 QLED 65 pollici a 599,99€ con 12 mesi di DAZN inclusi

Un televisore QLED da 65 pollici con Dolby Vision, Google TV e funzioni gaming HDMI 2.1 che scende sotto la soglia dei 600€ non è esattamente una cosa che si vede tutti i giorni. Su Amazon Haier S85, nella versione H65S85GUX, è disponibile a 599,99€ contro un listino di 949€, e nel pacchetto entrano anche 12 mesi di DAZN già compresi nel prezzo. Il modello mette insieme pannello Quantum Dot, supporto HDR10+ e un sistema operativo scorrevole come Google TV. Vale la pena guardare con calma cosa offre sulla carta e come funziona questa promozione, che ha una durata limitata.

Haier S85, un pannello QLED 4K pensato per il salotto

Il cuore del televisore è un pannello QLED 4K da 65 pollici che sfrutta la tecnologia Quantum Dot abbinata a una retroilluminazione Direct LED. Il risultato sono colori più saturi e vivaci rispetto a quelli di un comune schermo LED. La risoluzione è di 3840 x 2160 pixel e a gestire l’immagine ci pensa un processore con intelligenza artificiale chiamato AIPQ, cioè AI Picture Quality, che regola in automatico contrasto e nitidezza a seconda di ciò che passa sullo schermo.

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Anche sul fronte dell’HDR la dotazione è completa. Il TV supporta Dolby Vision, HDR10 e HDR10+, tre standard che coprono in pratica tutta la libreria dei servizi di streaming disponibile oggi. C’è però un limite da tenere presente, ovvero la luminosità che si ferma intorno ai 380 nits. In stanze molto illuminate questo valore può farsi sentire, anche se resta un compromesso accettabile considerando la fascia di prezzo in cui si colloca il prodotto.

Per l’audio Haier ha scelto un impianto 2.0 da 30W compatibile con Dolby Atmos. La connettività comprende WiFi, Bluetooth 5.1 ed Ethernet RJ45, a cui si aggiungono 2 porte USB 2.0 e i sintonizzatori DVB T2 e S2. La garanzia commerciale arriva fino a 24 mesi.

Gaming e Google TV, cosa c’è da sapere

Chi gioca con le console di ultima generazione troverà su Haier S85 quattro porte HDMI, alcune delle quali con supporto HDMI 2.1. Ci sono anche VRR e ALLM, due funzioni utili a ridurre l’input lag e a rendere più reattiva l’esperienza di gioco. Il Gaming Accelerator 120Hz DLG migliora la fluidità percepita, va detto però che il pannello nativo lavora a 60Hz.

Il sistema operativo è Google TV, che porta con sé un’esperienza smart moderna e ordinata. C’è l’accesso diretto al Google Play Store, il Chromecast integrato e il controllo vocale affidato a Google Assistant. Le app più diffuse come Netflix, Prime Video e YouTube sono ottimizzate in modo nativo. Interessante anche la presenza dell’app hOn, che consente di gestire l’ecosistema domotico del marchio direttamente dal televisore.

Lo sconto su Amazon e il bundle con DAZN

Il prezzo di listino di 949€ cala a 599,99€ su Amazon, con un risparmio di quasi 350€ che corrisponde a uno sconto del 37%. A rendere la proposta ancora più appetibile c’è il bundle con 12 mesi di abbonamento a DAZN incluso, un extra che da solo ha un valore di mercato superiore ai 560€.

L’offerta si trova direttamente sullo store di Amazon ma si tratta di una promozione a tempo, quindi meglio non rimandare troppo la scelta. Occasioni del genere sui modelli Haier di fascia medio alta, del resto, sono sempre state piuttosto rare.

Fonte: TecnoAndroid