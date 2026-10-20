Google Pixel, l’IA potrebbe trasformare le foto in sfondi animati

Google sta lavorando a una nuova funzione basata sull’intelligenza artificiale per i Pixel, pensata per trasformare una semplice foto in uno sfondo animato. Non sarebbe la prima volta che l’azienda sperimenta in questa direzione. Sono passati poco più di tre anni da quando sui suoi smartphone sono arrivati gli sfondi cinematografici, generati dall’IA a partire da un’immagine della galleria con l’aggiunta di una sorta di effetto di movimento 3D. Stavolta però il colosso di Mountain View sembra voler andare oltre, passando dalla profondità simulata a un vero e proprio video da usare come sfondo del dispositivo.

Cosa nasconde l’app Custom Icons dei Pixel

Gli indizi arrivano dall’analisi della versione 2026.07.09.978366714.17 di Custom Icons, un’app di sistema esclusiva dei Pixel lanciata con il Pixel Drop di marzo 2026. Il suo compito, fino a oggi, è permettere agli utenti di generare con l’IA icone personalizzate in diversi stili. Scavando nel codice, il noto insider AssembleDebug ha individuato una novità ancora in fase di sviluppo che porta un nome piuttosto diretto, cioè Animated wallpaper, letteralmente “Sfondo animato”, accompagnato dal nome in codice “catsmile”.

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La funzione per ora non è attiva, ma compare in diverse stringhe che lasciano intuire parecchio del suo funzionamento. A quanto pare consentirà a chi possiede un Pixel di convertire le proprie immagini in brevi clip da impostare come sfondo. Con buona probabilità l’elaborazione sfrutterà i modelli Veo di Google, gli stessi alla base della funzione “Da foto a video” già presente in Google Foto. C’è poi un altro dettaglio curioso. L’app di personalizzazione dei telefoni di Google, ovvero Sfondo e stile, mostra un’animazione particolare alla voce “Effetti dinamici” in tutte le ultime versioni in anteprima di Android. Non esiste alcuna certezza che le due cose siano collegate, eppure la coincidenza salta all’occhio.

Elaborazione in background e limiti giornalieri

Proseguendo nell’analisi, l’insider è riuscito ad attivare la notifica che apparirà mentre la funzione genera l’animazione. Il messaggio è chiaro e invita a continuare tranquillamente a usare il telefono, segno che tutto il lavoro avverrà in background senza bloccare lo smartphone. Le stringhe individuate si dividono sostanzialmente in due gruppi. Il primo riporta i testi legati alla generazione, come “Generazione sfondo”, “Animazione in corso”, “Puoi continuare a usare il tuo telefono”, “Sfondi animati pronti” e l’invito a visualizzare i nuovi effetti per applicarli alle schermate. Oltre al contenuto della notifica, quindi, conferma il funzionamento in secondo piano.

Il secondo blocco racconta qualcosa di più interessante. Tra i messaggi di errore compaiono frasi come “Impossibile generare le animazioni”, “Controlla la connessione a internet e riprova” e “Qualcosa è andato storto, riprova più tardi”. Ciò suggerisce che servirà una connessione a internet e che l’elaborazione non avverrà interamente sul dispositivo. Ancora più significativa è la stringa che invita a tornare il giorno successivo per animare altri sfondi, indizio piuttosto evidente della presenza di limiti di utilizzo, la cui entità al momento non è chiara.

Resta aperta la questione dei tempi, perché non si sa quando e nemmeno se Google deciderà di rilasciare questa novità ampliando il ventaglio di opzioni di personalizzazione dei suoi Pixel. Come capita spesso in casi simili, i Pixel Drop potrebbero rappresentare l’occasione ideale per il debutto, e il prossimo aggiornamento di questo tipo è atteso per dicembre 2026.

Fonte: TecnoAndroid