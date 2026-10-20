HomePod 27.2 porta Sound Glow anche su HomePod e HomePod mini

Con HomePod 27.2 Apple porta la funzione Sound Glow anche sugli smart speaker già presenti nelle case degli utenti. Il nuovo aggiornamento software estende infatti questa novità a HomePod, HomePod mini e HomePod mini 2, ampliando la platea di dispositivi compatibili ben oltre quanto ci si poteva aspettare all’inizio. Sound Glow era stata presentata come una caratteristica pensata per HomePod mini 2, eppure arriva anche su HomePod di seconda generazione e sul primo HomePod mini. Per chi possiede uno di questi modelli si tratta quindi di una funzione in più, senza bisogno di cambiare altoparlante.

Al momento HomePod Software 27.2 è disponibile in versione release candidate per gli sviluppatori e per chi partecipa al programma di beta pubblica. Il rilascio per tutti dovrebbe però arrivare già la settimana prossima, quindi l’attesa sarà piuttosto breve. Una volta installata la nuova versione su HomePod o HomePod mini basta entrare nelle impostazioni del dispositivo per attivare Sound Glow. Chi ha abbinato i propri HomePod a una Apple TV può anche accenderla o spegnerla direttamente dal Centro di Controllo di Apple TV, una scorciatoia comoda soprattutto quando il divano è più vicino del telefono.

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Come funziona Sound Glow su HomePod e HomePod mini

L’idea alla base di Sound Glow è semplice ma d’effetto. La parte superiore di HomePod o HomePod mini si illumina con colori che pulsano a tempo con la musica o con l’audio in riproduzione. Non sono tinte scelte a caso perché la funzione ricava le sfumature dalla copertina dell’album che si sta ascoltando, così ogni brano ha di fatto la sua tavolozza luminosa. Un disco dalla grafica calda porterà toni accesi sulla superficie dello speaker, mentre una copertina più fredda restituirà colori diversi.

La compatibilità non si ferma alle canzoni. Sound Glow lavora anche con i podcast, con la funzione di musica ambientale di Apple e con altri contenuti audio. In pratica la superficie dell’altoparlante diventa una piccola estensione visiva di ciò che esce dalle casse, qualunque sia la fonte. C’è però un’eccezione da tenere a mente. Sound Glow non è disponibile sul primo HomePod originale, quello di prima generazione, che resta quindi escluso da questa novità pur ricevendo l’aggiornamento.

Le altre novità di HomePod 27.2

L’effetto luminoso è la novità più visibile ma HomePod 27.2 porta con sé anche altre aggiunte interessanti. La prima riguarda il Mac, perché ora gli HomePod possono essere impostati come altoparlante predefinito del computer. Chi lavora o ascolta musica alla scrivania potrà quindi affidarsi stabilmente allo speaker di Apple senza doverlo selezionare ogni volta.

Sul fronte dell’intrattenimento domestico arriva il supporto all’uso degli HomePod o dei HomePod mini 2 come sistema audio surround per Apple TV. Una possibilità che punta a trasformare gli altoparlanti in un vero impianto per film e serie, sfruttando dispositivi che molti hanno già in salotto.

Infine debutta la funzione Lock Controls, pensata per disattivare le interazioni touch sulla parte superiore di HomePod. Bloccando i comandi a sfioramento si evitano tocchi accidentali che potrebbero mettere in pausa la musica o alzare il volume senza volerlo, un’opzione utile soprattutto in casa con bambini o quando lo speaker si trova in un punto di passaggio.

Fonte: TecnoAndroid