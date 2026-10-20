HyperX Cloud Stinger II Core a 25,64€: forse il minimo su Amazon

Delle cuffie da gaming di marca sotto i 26 euro non si trovano tutti i giorni, soprattutto quando sul padiglione c’è il logo HyperX. HyperX Cloud Stinger II Core è sceso infatti a 25,64€ su Amazon, quello che sembra essere il prezzo più basso mai registrato sulla piattaforma, con uno sconto che si avvicina al 49% rispetto al listino. Chi cerca un primo headset gaming affidabile, con driver da 40mm e una comodità pensata per le sessioni lunghe, difficilmente troverà un’occasione più interessante in questo momento.

Leggerezza e bassi potenziati in un modello pensato per chi inizia

Cloud Stinger II Core nasce come proposta d’ingresso, rivolta a chi vuole avvicinarsi all’audio per il gioco senza spendere cifre importanti. Il peso di appena 275 grammi lo colloca tra le cuffie più confortevoli della sua categoria e lo rende adatto alle lunghe maratone davanti allo schermo, senza fastidi alle orecchie o al collo. I padiglioni circumaurali a struttura chiusa sono rivestiti in memory foam e tessuto morbido, così da garantire un buon isolamento acustico e un comfort che regge anche dopo diverse ore di utilizzo.

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Il vero cuore del prodotto sono i driver dinamici da 40mm con magneti al neodimio, che offrono una risposta in frequenza da 10 Hz a 25 kHz e bassi potenziati capaci di rendere ogni partita più coinvolgente. A completare il quadro c’è un microfono a condensatore electret con cancellazione del rumore, accompagnato da un sistema molto pratico per disattivarlo. Basta ruotarlo verso l’alto per silenziarlo all’istante, senza dover cercare pulsanti o aprire applicazioni.

Connessioni, compatibilità e materiali

Il collegamento avviene tramite jack da 3,5mm a 4 poli, che funziona con PC, console e dispositivi mobili. Il cavo è lungo 2 metri e in confezione c’è anche uno splitter per i computer dotati di ingressi separati per cuffie e microfono. La rotella del volume è integrata direttamente sul padiglione e si raggiunge con facilità anche nel pieno dell’azione. Sul fronte della compatibilità la lista è piuttosto ampia e comprende PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, quindi praticamente tutte le piattaforme più diffuse.

Il telaio è realizzato in plastica resistente, un compromesso accettabile per questa fascia di prezzo anche se non arriva alla solidità dei modelli superiori con struttura in metallo. Resta comunque un dispositivo pensato per durare nel tempo, soprattutto considerando il pubblico a cui si rivolge, cioè giocatori occasionali o principianti alla ricerca del primo vero salto di qualità nell’ascolto.

Quanto si risparmia con l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino di HyperX Cloud Stinger II Core è fissato a 49,99€, mentre su Amazon l’headset viene proposto ora a 25,64€ con un ribasso che sfiora il 49%. Il risparmio concreto è di quasi 24€, una cifra niente male per delle cuffie di un marchio noto, equipaggiate con driver da 40mm e microfono con riduzione del rumore integrata.

Il prodotto risulta inoltre idoneo alla consegna rapida Prime, quindi chi decide di acquistarlo adesso potrebbe riceverlo in tempi molto brevi. Promozioni di questo tipo tendono però a sparire con la stessa velocità con cui compaiono e il prezzo potrebbe tornare a salire da un momento all’altro.

Fonte: TecnoAndroid