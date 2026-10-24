WhatsApp per iPhone, messaggi programmati fino a due settimane

Su WhatsApp per iPhone sta arrivando una funzione che chi usa Android ha già potuto provare da qualche giorno, cioè la possibilità di programmare l’invio dei messaggi. La novità è comparsa nella beta 26.42.10.19 distribuita tramite TestFlight e alcuni utenti la trovano già attiva sul proprio telefono, mentre tutti gli altri dovranno pazientare finché l’opzione non verrà abilitata anche sul loro account. Il rilascio procede in maniera graduale, quindi installare la versione di prova non basta per vederla comparire subito.

Il funzionamento è piuttosto intuitivo e parte dalla classica schermata della conversazione. Dopo aver scritto il testo, invece di spedirlo all’istante, basta tenere premuto il pulsante di invio. Si apre così una schermata dedicata in cui scegliere giorno e orario, con un pulsante verde in basso che indica quando partirà il messaggio e permette di confermare la scelta. Nella chat compare poi una conferma che resta visibile soltanto a chi ha impostato la spedizione. Non serve nemmeno lasciare l’applicazione aperta, perché il contenuto viene recapitato anche quando iPhone è offline.

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Quanto si può rimandare e quali contenuti si possono preparare

C’è una finestra temporale ben precisa da rispettare. L’invio può essere posticipato fino a due settimane ma tra il momento in cui si sceglie l’orario e quello della spedizione vera e propria devono trascorrere almeno dieci minuti. La programmazione non si ferma al semplice testo. Anche foto, video e link possono essere preparati in anticipo e per i contenuti multimediali l’operazione parte direttamente dalla schermata di modifica delle immagini, sempre con una pressione prolungata sul tasto di invio. Per ora esiste però un limite abbastanza evidente. Non è possibile programmare più elementi nello stesso momento e ogni fotografia o filmato richiede quindi una procedura a parte.

I messaggi programmati ancora in attesa finiscono in una sezione apposita all’interno delle informazioni della chat. Da lì si possono consultare oppure cancellare in qualunque momento prima che vengano spediti, e se si decide di eliminarne uno il destinatario non riceve alcuna notifica. Sul fronte della sicurezza non cambia nulla, dato che WhatsApp ha mantenuto anche per questi contenuti la crittografia end to end già adottata nelle normali conversazioni.

Il comportamento nei gruppi e i tempi del rilascio

La nuova opzione è disponibile sia nelle chat individuali sia nei gruppi, dove però funziona in modo un po’ particolare. Un messaggio programmato all’interno di un gruppo viene consegnato soltanto a chi ne faceva già parte nel momento in cui è stata impostata la spedizione. Chi si aggiunge successivamente non lo riceverà, anche se al momento dell’invio effettivo risulta già presente nella conversazione. In pratica l’elenco dei destinatari viene fissato quando si programma il messaggio e non quando questo parte davvero.

Su iOS la novità arriva a circa una settimana di distanza dal debutto della stessa funzione su Android, dove era stata introdotta con la beta 2.26.40.7. Sul sistema operativo di Apple la distribuzione avanza ancora a piccoli passi e anche chi ha aggiornato all’ultima versione di prova potrebbe non trovare l’opzione tra i propri strumenti. Per il momento non è stata comunicata alcuna data per il rilascio dei messaggi programmati a tutti gli utenti di WhatsApp.

Fonte: TecnoAndroid