ASUS Vivobook 15 a 599€ su Amazon: 16GB DDR5 e NPU per l’IA

Chi cerca un portatile per lo studio o per il lavoro d’ufficio senza dover spendere quasi mille euro trova oggi su Amazon una proposta decisamente interessante. ASUS Vivobook 15 nella versione F1504MA scende infatti a 599€ rispetto ai 999€ del listino ufficiale, con uno sconto del 40% che cambia parecchio la percezione del prodotto. Sotto la scocca trovano posto 16GB di RAM DDR5, un SSD PCIe 4.0 da 512GB e un processore di ultima generazione. Questa combinazione colloca il notebook tra le soluzioni più equilibrate nella fascia media dei portatili generalisti, pensata per chi vuole fluidità nell’uso quotidiano senza sacrificare troppo il portafoglio.

Un processore moderno con NPU dedicata all’intelligenza artificiale

Il cuore del sistema è l’Intel Core 5 320, una CPU di nuova generazione con 6 core e 6 thread che parte da una frequenza base di 1,5 GHz e arriva fino a 4,6 GHz. L’elemento che salta subito all’occhio però è la NPU integrata capace di raggiungere 16 TOPS. Si tratta di un’unità pensata per gestire le funzioni di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo, senza passare dal cloud. Un dettaglio non da poco, perché avvicina questo Vivobook agli standard dei notebook più recenti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Accanto al processore lavorano 16GB di RAM DDR5, una dotazione sopra la media per questa fascia di prezzo. Tradotto nella pratica significa poter tenere aperti il browser con tante schede, la suite per l’ufficio e una videochiamata senza rallentamenti fastidiosi. Per l’archiviazione c’è un SSD PCIe 4.0 da 512GB, una tecnologia che accorcia in modo netto i tempi di avvio e di caricamento rispetto ai vecchi dischi SATA o meccanici.

Lo schermo è un pannello da 15,6 pollici Full HD di tipo IPS con trattamento antiriflesso, comodo da guardare anche durante le sessioni più lunghe. Qualche limite c’è e va segnalato. La frequenza di aggiornamento resta ferma a 60Hz e la luminosità si ferma a 250 nits, un valore nella media. La grafica è affidata alla soluzione Intel Graphics integrata, adatta a lavoro e contenuti multimediali ma non certo ai giochi più impegnativi.

Sul fronte della connettività il portatile offre WiFi 6 dual band e Bluetooth 5.2. A questo si aggiungono un sensore per le impronte digitali integrato nel touchpad e una webcam HD 720p dotata di otturatore fisico, una soluzione sempre più apprezzata da chi tiene alla privacy durante le riunioni online. Completano il quadro l’audio SonicMaster e la tastiera ErgoSense retroilluminata, pensate per un utilizzo quotidiano tra scuola e lavoro.

Prezzo e disponibilità del Vivobook su Amazon

Il listino ufficiale di ASUS per questa configurazione indica 999€, mentre su Amazon il notebook è disponibile a 599€. Il risparmio netto arriva quindi a 400€, pari a uno sconto del 40%. L’offerta si mantiene stabile ormai da tempo e rende ASUS Vivobook 15 una delle proposte più bilanciate per chi desidera un portatile versatile senza svuotare il conto in banca.

Fonte: TecnoAndroid