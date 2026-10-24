PlayStation Plus ottobre: Mafia Terra Madre guida il Catalogo

Il Catalogo dei giochi PlayStation Plus di ottobre mette sul piatto tre titoli disponibili fin dal giorno di lancio, cioè Mafia: Terra Madre, Horizon Forbidden West e Mycopunk, insieme a una manciata di altre produzioni riservate agli abbonati Extra e Premium. Chi ha scelto il livello più alto troverà anche Dino Crisis 2 e RollerCoaster Tycoon 3. L’intera proposta sarà giocabile dal 20 ottobre, salvo indicazioni diverse, e arriva proprio mentre prende forma Horrorfest con le sue offerte esclusive dedicate alla stagione più spaventosa dell’anno.

Dalla Sicilia del primo Novecento alle terre selvagge di Aloy

Il pezzo forte del mese è Mafia: Terra Madre su PS5, un’avventura d’azione in terza persona che racconta le origini del crimine organizzato nella malavita siciliana di inizio secolo. Il protagonista è Enzo Favara, costretto a lottare per sopravvivere e a dimostrare il proprio valore alla famiglia in un’epoca spietata. Qui il coltello a stiletto era una risorsa letale e la lupara una delle armi più amate. Le faide andavano avanti per decenni e i mafiosi controllavano le strade a piedi, a cavallo o al volante delle prime automobili. Grafica curata e narrazione cinematografica completano il quadro, nel solco del realismo che ha reso celebre la serie.

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Su PS5 e PS4 arriva poi Horizon Forbidden West, che riporta Aloy in una frontiera tanto maestosa quanto pericolosa. Il viaggio nel futuro postapocalittico della saga passa per macchine ancora più imponenti, nuove tribù, vecchi amici da ritrovare e fazioni bellicose con cui stringere alleanze, il tutto mentre un nemico apparentemente invincibile resta sempre in agguato.

Decisamente più scanzonato il tono di Mycopunk, sparatutto a missioni per PS5 con centinaia di potenziamenti realizzati a mano, modalità cooperativa a quattro giocatori e persino un piccolo uomo scarafaggio. Una squadra improbabile di reietti robotici, la New Atlas Hazard Crew, viene ingaggiata dalla SAXON corporation per indagare su una catastrofe fungina di dimensioni planetarie. Per loro è l’ultima occasione di fare soldi ed evitare la rottamazione.

La selezione prosegue con Poppy Playtime: Capitolo 2 su PS5 e PS4, che dopo l’incontro con Huggy Wuggy spinge ancora più a fondo nella fabbrica di giocattoli Playtime Co. tra enigmi e la minaccia di Mummy. C’è anche The Midnight Walk, avventura fantasy dark in argilla animata in stop motion firmata dai creatori di Lost in Random, Fe e Ghost Giant, giocabile interamente in VR con PS VR2. Completano il pacchetto Tales of Arise Beyond the Dawn Edition, JRPG ambientato su Dahna dopo 300 anni di dominio di Rena, e Monster Energy Supercross 25 The Official Video Game, costruito su Unreal Engine 5 con modalità carriera rinnovata e supporti alla guida basati su tecnologia neurale.

Premium tra dinosauri, parchi divertimento e versioni di prova

Gli iscritti a PlayStation Plus Premium accolgono Dino Crisis 2 su PS5 e PS4. La storia riparte un anno dopo il salvataggio del Dr. Kirk, quando una catastrofe temporale fa sparire il centro di ricerca di Edward City. Regina torna in scena affiancata dal nuovo arrivato Dylan, con un arsenale più ricco per affrontare oltre 10 specie di dinosauri tra giungle, caverne e laghi del Cretaceo. Accanto a lui c’è RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition, gestionale che lascia costruire il parco dei sogni tra finanze, negozi e personale da amministrare, con tanto di modalità sandbox senza limiti di budget. Va ricordato che le proposte possono cambiare a seconda della regione.

Da martedì 20 ottobre diventano disponibili anche le prove di Resonance: A Plague Tale Legacy e Mortal Shell II, che si aggiungono a quelle già introdotte di recente per Valheim, The Sinking City 2, The Mound: Omen of Cthulhu, John Carpenter’s Toxic Commando e Directive 8020.

Horrorfest e le offerte su Back 4 Blood

Con Horrorfest arrivano nuovi pacchetti di oggetti a tema horror in esclusiva per gli abbonati. Dal 20 ottobre sarà disponibile il pacchetto skin World War Z Vibrant Halloween con cinque armi e oggetti cosmetici dedicati alla festa, mentre la collezione si allarga anche con il pacchetto Back 4 Blood Tunnels of Terror.

Proprio Back 4 Blood, già presente in PlayStation Plus Extra, è al centro di un’offerta valida dal 21 ottobre al 4 novembre. In quel periodo i membri possono scaricare gratis il primo DLC Tunnels of Terror Expansion 1 e ottenere uno sconto del 95% sul secondo e sul terzo pacchetto, oltre che sul pass annuale.

Fonte: TecnoAndroid