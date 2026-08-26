Psichedelici, perché la destra americana ha cambiato idea

Da simbolo di ribellione a possibile scorciatoia verso i valori fondativi degli Stati Uniti: il percorso compiuto dai psichedelici nell’immaginario politico americano è uno di quei ribaltamenti che meritano più di uno sguardo distratto. Sostanze che per decenni sono state associate alla contestazione, alle comuni, ai figli dei fiori e a tutto ciò che il conservatorismo americano considerava una minaccia all’ordine costituito, oggi trovano ascolto proprio in quella parte dello spettro politico che storicamente le combatteva con più durezza. Non è un dettaglio da poco, ed è la ragione per cui la domanda gira insistente: come mai repubblicani e destra americana mostrano tanto interesse verso queste molecole proprio adesso.

La chiave di lettura più interessante sta nel cambio di cornice narrativa. Gli stessi composti che negli anni della controcultura venivano descritti come strumenti di rottura contro il sistema vengono oggi presentati come possibili strumenti di ricostruzione, quasi un ritorno a casa. Non più fuga dalla società, ma riparazione di qualcosa che si è rotto dentro di essa. È un capovolgimento semantico potente, perché permette a un elettorato tradizionalmente diffidente di avvicinarsi a un tema che, fino a poco tempo fa, sarebbe stato impensabile anche solo nominare in un comizio.

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Psichedelici: quando la ribellione diventa restauro

Il punto è che i psichedelici non hanno un significato politico intrinseco. Sono molecole. Il senso glielo attribuisce chi le racconta, e negli anni sono state raccontate in modi profondamente diversi a seconda del momento storico e di chi teneva il microfono. Quando l’etichetta dominante era quella della trasgressione giovanile, la reazione conservatrice fu di chiusura totale. Quando invece la conversazione si sposta su terreni come il recupero personale, la resistenza interiore, la possibilità di rimettere in piedi individui e famiglie provate, il quadro cambia. E cambia anche il pubblico disposto ad ascoltare.

Questo spostamento aiuta a capire perché una parte della destra americana abbia cominciato a guardare con curiosità a un territorio che aveva sempre considerato nemico. Se la promessa non è più quella di sovvertire i valori tradizionali ma, al contrario, di riavvicinare le persone a quei valori, allora l’ostilità perde parte della sua ragione d’essere. Il linguaggio del ritorno, della riscoperta, della guarigione funziona bene in ambienti dove le parole d’ordine sono responsabilità individuale e forza morale.

Un tema che scavalca le vecchie trincee

C’è anche un aspetto più ampio, che riguarda il modo in cui certi argomenti smettono di appartenere a uno schieramento preciso. Il dibattito sui psichedelici negli Stati Uniti ha attraversato per decenni una trincea netta, con posizioni prevedibili da entrambe le parti. Oggi quella linea si è fatta molto più mobile, e il risultato è un terreno insolito dove convergono sensibilità che su quasi tutto il resto si trovano agli antipodi.

Va detto che una convergenza del genere non è mai neutra. Ogni volta che una sostanza o una pratica viene adottata da un mondo politico diverso da quello che l’aveva accolta per prima, cambiano anche gli obiettivi dichiarati, il vocabolario usato, le priorità. Ciò che veniva presentato come apertura mentale può essere ripresentato come strumento di disciplina interiore. Ed è esattamente questa plasticità del racconto a spiegare come mai i psichedelici, un tempo bandiera della ribellione, possano oggi essere descritti come una possibile via di ritorno verso gli ideali americani.