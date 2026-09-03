GTA 6, preordini in volo dopo l’anteprima Netflix: +572%

I preordini di GTA 6 hanno vissuto un’impennata difficile da ignorare subito dopo l’anteprima estesa trasmessa in esclusiva su Netflix, tanto che le stime parlano di un incremento del 572% nell’arco di due soli giorni. Il 27 agosto, insomma, resterà una data che i fan di Rockstar Games ricorderanno, e non solo per i ventisei minuti abbondanti di materiale inedito mostrati nel filmato. Le prenotazioni andavano già bene prima, questo va detto, ma il salto registrato nelle ore immediatamente successive alla messa in onda è di quelli che meritano una riga in più.

A fornire i numeri è Sensor Tower, società di analisi di mercato che monitora le vendite digitali del titolo dal 24 giugno. Secondo le sue proiezioni, il giorno stesso dell’Extended Look le vendite sono schizzate del 436% rispetto alle ventiquattro ore precedenti. Lo slancio non si è fermato lì, visto che anche il 28 agosto il ritmo è rimasto altissimo, portando appunto il dato complessivo delle due giornate a quel 572% calcolato sulla media dei trenta giorni precedenti.

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Quanto pesa l’accordo tra Rockstar e Netflix

I termini economici dell’intesa tra Rockstar e la piattaforma di streaming non sono stati resi noti, ma il ritorno per entrambe le parti sembra evidente. Da un lato i preordini che volano, dall’altro un’ondata di traffico verso Netflix che si è tradotta in numeri concreti: l’app dello streaming è salita fino alla 35esima posizione nella classifica dei download dell’App Store di Apple, guadagnando 61 posizioni in appena un giorno. Considerando che nei trenta giorni precedenti la sua posizione media era la 76esima, il balzo racconta bene quanto interesse abbia generato l’operazione.

Qualche critica Rockstar l’aveva raccolta, in effetti, per aver tenuto il video in esclusiva sulla piattaforma per sei ore. Alla fine però la scelta ha permesso a Take Two Interactive e allo studio di intercettare un pubblico che con i videogiochi magari ha un rapporto più occasionale. Netflix, che negli ultimi anni ha faticato parecchio a costruire titoli propri di peso nel settore gaming, si è ritrovata lo speciale al primo posto nella classifica dei dieci film più visti del servizio.

PS5 davanti a Xbox, e il distacco non è piccolo

Il dettaglio che farà storcere il naso a chi gioca su console Microsoft riguarda la spaccatura tra le due piattaforme. Da quando Sensor Tower ha iniziato a tracciare le prenotazioni, le copie PS5 hanno sempre mantenuto un margine sulla concorrenza, ma dopo l’anteprima il divario si è allargato in modo netto. Il 27 agosto le vendite su PlayStation sono cresciute del 606%, mentre Xbox si è fermata a un più contenuto 127%. Un risultato che ha una spiegazione piuttosto lineare, considerando che il filmato è stato registrato proprio sulla console base di Sony.

Prima ancora della messa in onda dell’Extended Look, del resto, il conteggio si attestava già a 4,55 milioni di preordini complessivi. Cifra tutt’altro che banale, se si pensa che Rockstar non mostrava sequenze di gameplay dal secondo trailer di GTA 6, risalente al maggio 2025.

Sul fronte tecnico circolano da tempo indiscrezioni secondo cui il gioco potrebbe girare a 30 fps, un tema già sollevato dalle analisi sulle prestazioni attese anche su PS5 Pro. Nonostante questo, il nuovo materiale sembra aver convinto pure gli indecisi in vista dell’uscita fissata al 19 novembre. I calcoli aggiornati portano la firma di Abe Yousef, Senior Insights Analyst di Sensor Tower, società che per le proprie proiezioni si affida a modelli proprietari di data science e a panel dedicati. Take Two, dal canto suo, non ha diffuso stime ufficiali sulle prenotazioni, anche se l’amministratore delegato Strauss Zelnick aveva già definito eccezionali i numeri raccolti fino a quel momento.