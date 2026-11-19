Firaxis Games, lo studio controllato da 2K e noto in tutto il mondo per le serie Civilization e XCOM, ha licenziato oggi circa 60 persone, una cifra che corrisponde quasi a un terzo dell’intero organico. La notizia è arrivata da persone a conoscenza della situazione ed è stata poi confermata almeno in parte da un portavoce del publisher, che ha comunicato anche l’uscita di Heather Hazen, la responsabile alla guida dello studio. Non si tratta quindi soltanto di una riduzione del personale ma di un vero cambio ai vertici per una delle realtà più storiche del panorama videoludico.

Le parole di 2K e la nuova direzione dello studio

Nella dichiarazione ufficiale 2K ha parlato apertamente di ristrutturazione, presentandola come un ritorno alle origini e a ciò che il team sa fare meglio. Secondo il publisher, Firaxis si sta riorganizzando attorno al suo vero punto di forza, cioè la progettazione di giochi di strategia di livello mondiale che negli ultimi 30 anni hanno fissato lo standard del settore per questo genere. Una formula che punta a rassicurare sul futuro dei marchi più amati, pur arrivando in un momento evidentemente delicato.

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Il portavoce ha poi aggiunto che, nell’ambito di questi cambiamenti, le dimensioni dello studio vengono ridotte per concentrare le energie su design, tecnologia ed esperienza del giocatore. Questo significa dover salutare colleghi di talento che hanno contribuito a costruire Firaxis nel corso degli anni. La società ha ammesso che decisioni del genere non sono mai facili, ma le ha definite essenziali per scrivere il prossimo capitolo della storia dello sviluppatore.

Il nuovo XCOM e uno sviluppo tutt’altro che semplice

Dietro ai tagli ci sarebbe anche la situazione di un progetto ancora mai annunciato. Sempre secondo le stesse fonti vicine alla vicenda, lo studio starebbe lavorando a un nuovo capitolo di XCOM, che però avrebbe incontrato diverse difficoltà durante la lavorazione. Nel corso dell’estate il gioco non sarebbe riuscito a rispettare una scadenza importante, un segnale che evidentemente non è passato inosservato ai piani alti.

Lo sviluppo del titolo andrà comunque avanti, ma i licenziamenti potrebbero tradursi in un assetto diverso del team che se ne occupa. Con un organico ridotto di quasi un terzo è plausibile che l’organizzazione interna del progetto venga ripensata, anche se al momento non sono stati comunicati dettagli su tempistiche o piattaforme.

Trent’anni di strategia a Hunt Valley

Firaxis Games è stata fondata nel 1996 da Sid Meier, Jeff Briggs e Brian Reynolds, tre veterani di MicroProse, la società in cui Meier aveva già firmato titoli come Pirates! e il primo Civilization. Lo studio ha sede a Hunt Valley, nel Maryland, e dal 2005 fa parte del gruppo Take Two Interactive, sotto l’etichetta 2K.

Il nome della casa resta legato soprattutto alla serie 4X Civilization, in cui il giocatore guida una civiltà dall’antichità fino all’età moderna. L’altro marchio di punta è proprio XCOM, rilanciato nel 2012 con XCOM: Enemy Unknown e proseguito con XCOM 2 nel 2016 e con il capitolo derivato XCOM: Chimera Squad nel 2020. Nel catalogo dello sviluppatore figurano anche il remake di Sid Meier’s Pirates!, Sid Meier’s Railroads! e Marvel’s Midnight Suns, gioco di ruolo tattico basato sui personaggi Marvel uscito nel 2022.

Fonte: TecnoAndroid