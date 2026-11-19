La seconda metà di novembre 2026 porta con sé una nuova ondata di titoli per gli abbonati a Xbox Game Pass, e tra i nomi che spiccano nella lista c’è anche Outlast. Microsoft ha infatti svelato le nuove uscite destinate ad arricchire il catalogo del servizio nelle prossime settimane, completando il quadro di un mese che per la community Xbox si sta rivelando piuttosto movimentato. L’annuncio arriva in un momento preciso, perché la casa di Redmond aveva da poco comunicato anche l’elenco dei giochi pronti a salutare la piattaforma.

Le due notizie vanno lette insieme e non è un caso che siano arrivate a così poca distanza l’una dall’altra. Da una parte c’è chi entra, dall’altra chi esce. La libreria di Xbox Game Pass funziona proprio così, con un ricambio costante che mantiene vivo l’interesse degli iscritti e che spinge a tenere d’occhio le comunicazioni ufficiali per non farsi trovare impreparati. Questa volta la tempistica è stata gestita in modo da offrire una panoramica abbastanza completa sia delle novità sia delle partenze.

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Outlast tra i protagonisti delle nuove uscite di novembre

Il titolo che più di tutti ha catturato l’attenzione è senza dubbio Outlast, citato espressamente tra i giochi in arrivo nella seconda parte del mese. La sua presenza nell’elenco è bastata a dare una certa visibilità all’intero annuncio, che altrimenti sarebbe rimasto uno dei tanti aggiornamenti periodici del servizio in abbonamento. Per molti iscritti si tratta di un nome capace di accendere la curiosità e di attirare lo sguardo su tutta la lineup.

Le nuove uscite di Xbox Game Pass della seconda metà di novembre rappresentano quindi il secondo blocco di aggiunte del mese, quello che accompagna gli abbonati verso la fine dell’autunno. Microsoft ha scelto di comunicarle dopo aver chiarito quali giochi lasceranno il catalogo, una sequenza che permette a chi usa il servizio di avere un’idea più nitida di cosa troverà disponibile nelle settimane a venire. Non sempre le cose vanno in quest’ordine, ma in questa occasione il percorso è stato piuttosto lineare.

I giochi in uscita dal catalogo il 1 dicembre 2026

Prima di presentare le novità, Microsoft aveva già confermato l’elenco dei titoli destinati ad abbandonare il servizio il 1 dicembre 2026. Una data che gli abbonati farebbero bene a segnarsi, visto che da quel giorno quei giochi non saranno più accessibili tramite l’abbonamento. Chi ha qualche partita lasciata a metà ha ancora un po’ di margine per arrivare ai titoli di coda, anche se il tempo a disposizione non è infinito.

Il meccanismo delle uscite dal catalogo è parte integrante dell’esperienza Game Pass e accompagna di pari passo l’arrivo di nuovi contenuti. Ogni volta che qualcosa entra, qualcos’altro tende a lasciare spazio. È un equilibrio che Microsoft gestisce con comunicazioni distribuite nel corso del mese, così da permettere agli iscritti di organizzarsi senza sorprese dell’ultimo minuto. In questo caso l’avviso sulle partenze ha preceduto di poco quello sulle novità, e il risultato è un calendario abbastanza chiaro per chi segue da vicino l’evoluzione del servizio in abbonamento.

Con l’annuncio delle aggiunte della seconda metà di novembre il quadro del mese per Xbox Game Pass si può considerare definito. Da un lato le nuove uscite guidate da Outlast, dall’altro i giochi che lasceranno la libreria il 1 dicembre 2026, data fissata da Microsoft per la prossima rotazione del catalogo.

Fonte: TecnoAndroid