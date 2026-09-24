GTA 6: il merchandise ufficiale è pronto sullo store Rockstar

Chi aspetta GTA 6 con il dito pronto sul preordine farebbe bene a tenere d’occhio anche il negozio ufficiale di Rockstar Games, perché lì si muove qualcosa. L’annuncio della colonna sonora su CD e vinile, insomma, sembra essere stato solo l’antipasto: le modifiche apparse dietro le quinte dello store lasciano intuire che il merchandise dedicato al gioco più atteso dell’anno sia ormai in rampa di lancio.

A notarlo sono stati gli utenti più attenti, quelli che passano il tempo a scandagliare il back end dei siti alla ricerca di indizi. Nelle ultime ventiquattr’ore precedenti alla segnalazione del 23 settembre 2026 sono comparsi due aggiornamenti sul negozio di Rockstar Games, e uno in particolare ha fatto drizzare le antenne: adesso è possibile aggiungere alla wishlist anche i prodotti non disponibili e ricevere una mail automatica appena tornano in stock. Una funzione banale sulla carta, che però nessuno implementa per sport. Di solito la si prepara quando si sa che ci sarà parecchia gente a rincorrere articoli esauriti.

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Cosa si trova già sullo store e cosa potrebbe arrivare

Lo shop, va detto, non nasce oggi. Vende già felpe, magliette, borse, borracce, tazze e cappellini con il logo della software house oppure a tema Vice City, e non manca nemmeno qualche oggetto più bizzarro, tipo gli zerbini. Ci sono poi i pacchetti con le spillette, il classico gadget da pochi euro che finisce sempre nel carrello all’ultimo secondo. Un catalogo, insomma, già rodato e pronto ad accogliere nuove voci.

L’ipotesi più logica è che le nuove entrate riguardino proprio Grand Theft Auto VI, con grafiche, personaggi e riferimenti presi dal gioco. Il tempismo tornerebbe: all’uscita mancano 55 giorni, un intervallo perfetto per far partire la macchina del marketing fisico e intercettare chi vorrebbe portarsi a casa qualcosa di tangibile, oltre al gioco in sé. La combinazione tra l’annuncio della colonna sonora in formato CD e vinile e i ritocchi tecnici allo store racconta una storia abbastanza chiara, anche senza conferme ufficiali.

La Collector’s Edition resta l’ipotesi più fredda

C’è però un punto su cui conviene abbassare le aspettative. Una vera e propria Collector’s Edition, quella con la scatola ingombrante, la statuina, la mappa in tessuto e tutto il resto, appare al momento l’eventualità meno probabile. I segnali raccolti finora parlano di prodotti da negozio, non di un bundle celebrativo da affiancare alla copia del gioco. Rockstar, del resto, ha sempre avuto un rapporto particolare con questo genere di operazioni, e nulla di quanto emerso suggerisce un cambio di rotta.

Quel che si intravede è piuttosto un’offerta di abbigliamento e accessori che sfrutta l’onda lunga dell’attesa. Ed è un’onda considerevole, perché difficilmente negli ultimi anni un videogioco ha generato un tale livello di aspettativa collettiva. Basta guardare la reazione a ogni singolo frammento di informazione che filtra dalla casa di sviluppo, comprese le voci sugli aggiornamenti di un sito di e-commerce, per capire quanto il termometro sia salito.

Fonte: TecnoAndroid