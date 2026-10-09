GTA 6 conquista l’NBA: i Miami Heat diventano Vice City Heat

Quando un videogioco arriva a contaminare il campionato di basket più seguito al mondo, significa che la sua attesa ha superato da tempo i confini del settore. È quello che sta accadendo con GTA 6, protagonista di una collaborazione di proporzioni notevoli con l’NBA. Per una sera i Miami Heat metteranno da parte la loro identità abituale per diventare la squadra ufficiale di Vice City. Considerando il peso del titolo la sorpresa è relativa, ma l’iniziativa resta di quelle destinate a lasciare il segno.

L’idea gioca tutta sulla somiglianza tra le due città. Vice City, la metropoli immaginaria in cui si muoveranno Jason e Lucia, ricalca in modo evidente l’aspetto di Miami, e Rockstar Games ha deciso di sfruttare questo legame fino in fondo. La campagna arriva poco dopo la notizia del grande murale dedicato ai due protagonisti, attualmente in lavorazione a New York, e conferma quanto la macchina promozionale attorno al nuovo capitolo stia girando ormai a pieno regime.

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Non si parla di qualche citazione sparsa o di un omaggio buttato lì quasi per caso. Il sito ufficiale della lega ospita una pagina interamente dedicata all’evento, completa di merchandising ufficiale legato a Grand Theft Auto 6. È un segnale piuttosto chiaro del livello raggiunto dall’operazione, che coinvolge direttamente una delle realtà sportive più importanti degli Stati Uniti e porta il gioco ben oltre il pubblico dei soli videogiocatori.

A Night in Vice City, la partita alla vigilia del lancio

L’appuntamento ha già un nome preciso ed è A Night in Vice City. All’interno di questa cornice si giocherà la sfida tra i padroni di casa, ribattezzati per l’occasione Vice City Heat, e i Milwaukee Bucks. La data scelta non è affatto casuale perché la partita si disputerà il 18 novembre, proprio alla vigilia dell’uscita del gioco. L’incontro diventa così una specie di conto alla rovescia dal vivo per gli appassionati.

Si tratta del momento culminante di una campagna promozionale piuttosto ampia, che ha già prodotto risultati ben visibili. Fuori dal Kaseya Center, l’arena degli Heat che ospiterà il match, è comparsa infatti una colossale insegna con la scritta “Benvenuti a Vice City”. In occasione della gara l’impianto verrà poi addobbato di conseguenza, trasformandosi in qualcosa di molto vicino a un’estensione del mondo di gioco creato dallo studio.

Un parquet speciale e una mappa doppia rispetto a GTA V

Il palazzetto per una notte cambierà identità e diventerà The Vice City Court. È previsto anche un parquet speciale costruito appositamente per Vice City, che con ogni probabilità riporterà loghi e richiami diretti al titolo di Rockstar. Il tempismo appare studiato nei minimi particolari, visto che GTA 6 arriverà sul mercato nelle ore immediatamente successive alla sirena finale.

Il programma comunque non si esaurisce con la partita. Sono attese altre attività e iniziative speciali a tema, i cui dettagli dovrebbero emergere più avanti. Nel frattempo qualche numero aiuta a inquadrare la portata del progetto, a partire dalla mappa di GTA 6 che sarà grande il doppio rispetto a quella di GTA V, un dato che restituisce bene le dimensioni del nuovo colossal firmato Rockstar Games.

Fonte: TecnoAndroid