GrapheneOS rinvia la nuova app Messaggi: in arrivo altri fix

GrapheneOS ha fatto sapere che la nuova versione della sua app Messaggi arriverà più tardi del previsto, con un rinvio definito dagli stessi sviluppatori come leggero. Nessun cambio di rotta, quindi, ma qualche settimana in più di attesa per chi seguiva da vicino il lavoro di riscrittura. Nel frattempo il team ha anche annunciato una serie di correzioni in arrivo, tra cui quella per un fastidioso problema alla barra del volume.

Il progetto, va detto, ha parecchi cantieri aperti contemporaneamente. Da una parte c’è appunto il rifacimento dell’app Messaggi, dall’altra lo sviluppo di una funzione di incolla sicura, il cosiddetto secure paste, pensata per gestire in modo più controllato i contenuti che passano dagli appunti. Due lavori impegnativi, portati avanti mentre il sistema operativo continua a ricevere aggiornamenti ordinari e patch.

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Le correzioni in arrivo su GrapheneOS

La prima parte dell’annuncio riguarda proprio la manutenzione. Gli sviluppatori stanno preparando una nuova versione del sistema che sistema un bug nell’interfaccia della barra del volume, comparso a causa di una patch upstream legata a una security preview di Android. Un caso tipico di effetto collaterale, insomma, quando una modifica pensata per la sicurezza finisce per rompere qualcosa a livello grafico.

Sempre nella stessa release è stato risolto un problema di interfaccia che riguardava Private Space, la funzione che permette di isolare app e dati in un’area separata del telefono. Anche qui si parla di un difetto visivo, non di una falla di sicurezza, ma su un sistema che fa dell’attenzione ai dettagli il proprio biglietto da visita certe imprecisioni pesano più che altrove.

Chi usa GrapheneOS conosce bene questo ritmo. Gli aggiornamenti escono con frequenza elevata, spesso a distanza di pochi giorni, e le correzioni vengono distribuite senza troppi annunci in pompa magna. Il fatto che il team abbia scelto di comunicare pubblicamente questi due interventi suggerisce che si trattava di problemi abbastanza visibili da essere notati da una buona fetta di utenti.

Nuova app Messaggi e la questione RCS

La parte meno piacevole della comunicazione riguarda i tempi. La nuova app Messaggi, quella su cui il team sta lavorando da tempo con l’obiettivo di rivederne l’impianto, è stata leggermente rinviata. Non è stata indicata una nuova data di uscita, il che lascia la finestra piuttosto aperta, anche se la formulazione scelta dagli sviluppatori punta a ridimensionare l’entità del ritardo.

Il punto che più interessa a chi aspetta questo rilascio resta però un altro, ovvero il supporto RCS. Su questo fronte non c’è alcuna tempistica comunicata. L’integrazione del protocollo nell’esperienza rinnovata dell’app non ha una data, né un’indicazione anche solo approssimativa su quale versione potrebbe portarla. Chi sperava di poter abbandonare le soluzioni alternative dovrà quindi mettersi comodo.

La mancanza di RCS è storicamente uno dei nodi più discussi tra chi utilizza il sistema. Le conversazioni con destinatari che usano l’app di messaggistica standard di Android restano ancorate ai vecchi SMS e MMS, con tutti i limiti del caso in termini di qualità dei contenuti multimediali e di funzioni moderne. Il fatto che la nuova app sia in lavorazione aveva riacceso le speranze, ma per ora il tema resta sospeso.

Il quadro complessivo, insomma, è quello di un progetto che sta cercando di far quadrare più priorità insieme, tra correzioni immediate e sviluppi di più ampio respiro. La nuova versione con i fix per la barra del volume e per Private Space è la cosa più vicina, mentre per Messaggi e per il secure paste servirà pazienza.