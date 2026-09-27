GrapheneOS, il PIN di emergenza che cancella i dati del Pixel

Formattare lo smartphone Android con un PIN è una possibilità reale, ma molto meno immediata di quanto si immagini, e la vicenda che ha coinvolto Samuel Tunick lo dimostra piuttosto bene. Il 24 gennaio 2025, al rientro ad Atlanta da un viaggio nella Repubblica Dominicana, l’uomo è stato sottoposto a un controllo del proprio telefono da parte delle autorità statunitensi. Secondo gli atti del procedimento, il codice di sblocco fornito agli agenti avrebbe innescato il riavvio del Google Pixel in suo possesso e, subito dopo, la cancellazione dei contenuti digitali conservati sul dispositivo.

Il meccanismo non era frutto di un’applicazione scaricata all’ultimo momento, ma di una scelta software fatta a monte. Sul telefono girava GrapheneOS, un sistema operativo alternativo ad Android costruito attorno all’idea che la privacy venga prima di tutto il resto. Tra le sue funzioni figura proprio la possibilità di impostare un secondo codice, quello che in gergo viene definito PIN di emergenza, capace di avviare la procedura di cancellazione invece di aprire la schermata principale.

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Cosa rende speciale il PIN di emergenza

Al di là degli aspetti giuridici della vicenda, che restano materia da tribunale, il caso ha rimesso al centro un tema che raramente finisce sotto i riflettori, ovvero quanto le funzioni di sicurezza possano modificare in profondità il comportamento di uno smartphone in situazioni fuori dall’ordinario. Un telefono che si autodistrugge digitalmente al primo codice sbagliato, o meglio al codice giusto ma diverso da quello atteso, non è un dettaglio da poco.

La logica di fondo è semplice da capire anche senza competenze tecniche. Il dispositivo riconosce due sequenze numeriche diverse. Una porta all’accesso normale, l’altra fa partire il riavvio e la cancellazione dei dati. Chi osserva dall’esterno non ha modo di distinguere le due situazioni fino a quando non è troppo tardi. È un livello di protezione dei dati pensato per scenari specifici, non certo per l’uso quotidiano di chiunque.

Il test su Galaxy Note 20 Ultra e i limiti pratici

Partendo proprio da questo episodio, è stato tentato un esperimento per capire se la stessa funzione potesse essere replicata su un dispositivo Samsung, nello specifico un Galaxy Note 20 Ultra. Il risultato ha messo in evidenza un ostacolo che molti sottovalutano, perché GrapheneOS al momento supporta soltanto una selezione ristretta di modelli. Dall’elenco restano esclusi i telefoni Galaxy equipaggiati con processore Exynos, il che taglia fuori una fetta consistente di dispositivi diffusi in Europa.

Di fronte a questa limitazione, la strada scelta è stata quella di un’applicazione open source alternativa chiamata DuressKeyboard, pensata per offrire un comportamento simile senza dover cambiare l’intero sistema operativo. Il funzionamento, però, non si è rivelato all’altezza delle aspettative. L’app non ha risposto come previsto e il tentativo di ricreare la cancellazione automatica tramite codice si è arenato.

È un esito che racconta parecchio su come funziona davvero l’ecosistema Android. Da un lato esiste una flessibilità che nessun’altra piattaforma mobile offre, con la possibilità di installare sistemi operativi alternativi e strumenti sviluppati dalla comunità. Dall’altro lato quella stessa flessibilità si scontra con la frammentazione dell’hardware, con processori diversi a seconda del mercato e con progetti che, per ragioni pratiche, riescono a coprire solo pochi modelli alla volta.

Chi cerca quindi una funzione di cancellazione rapida legata a un secondo PIN deve fare i conti con la compatibilità del proprio telefono prima ancora di valutare quanto una misura del genere sia utile alla propria situazione. Nel caso di Tunick il sistema ha funzionato esattamente come progettato, su un Pixel supportato ufficialmente da GrapheneOS.

Fonte: TecnoAndroid