Toyota Corolla, 60 anni: arriva la serie speciale da 2.500 pezzi

Sessant’anni di storia non li festeggia chiunque, e Toyota Corolla ha deciso di farlo con una serie speciale destinata al mercato americano. La berlina giapponese, uscita per la prima volta da uno stabilimento nipponico nel 1966, si presenta con il model year 2027 rinnovato e con una 60th Anniversary Special Edition prodotta in appena 2.500 esemplari per gli Stati Uniti. Un numero piccolo, se rapportato ai volumi di un’auto che nel tempo è finita stabilmente sul podio dei modelli più venduti di sempre a livello globale.

I primi esemplari del model year 2027 arriveranno oltreoceano in autunno, con un listino che parte da circa 21.500 euro per l’allestimento LE, spese di consegna escluse. L’edizione celebrativa, invece, debutterà all’inizio del 2027 e il prezzo non è ancora stato comunicato. Quello che si sa riguarda soprattutto l’aspetto, perché la versione speciale nasce sulla base della SE Hybrid ma cambia parecchio nei dettagli.

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Cosa cambia sulla serie limitata del sessantesimo

Due le tinte disponibili, Ice Cap e l’inedito Supersonic Red, quest’ultimo al debutto sulla carrozzeria a tre volumi. I badge SE tradizionali lasciano il posto a quelli dedicati all’anniversario, mentre sotto i passaruota compaiono cerchi in lega da 18 pollici con finitura bicolore. Dentro, l’atmosfera si fa più sportiva grazie ai sedili in tessuto rosso e nero, ai battitacco specifici e ai tappetini coordinati. Al centro della plancia trova posto uno schermo da 10,5 pollici per l’infotainment, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless.

Non è l’unica novità cromatica dell’anno, perché tutta la famiglia Corolla, versione Hatchback compresa, guadagna la nuova verniciatura nera Inked. Sotto il cofano, invece, nessuno stravolgimento. Restano le due strade già note, una benzina e una ibrida.

Il motore a benzina è il 2.0 litri Dynamic Force da 169 CV, abbinato al cambio Dynamic Shift CVT. Per aggirare la classica sensazione di slittamento tipica delle trasmissioni a variazione continua, il sistema utilizza un primo ingranaggio meccanico che gestisce le partenze da fermo. I consumi dichiarati sulla LE si fermano intorno ai 6,7 litri per 100 chilometri nel ciclo combinato.

La versione ibrida adotta il sistema THS 5, che unisce il 1.8 a benzina a un motore elettrico per una potenza complessiva di 138 CV. Qui i consumi medi stimati scendono a 4,7 litri per 100 chilometri sulle varianti a trazione anteriore. Gli allestimenti Hybrid LE e SE possono contare anche sulla trazione integrale elettrica Electronic On Demand AWD.

Telaio, allestimenti e sistemi di sicurezza

Sul fronte meccanico la base resta la piattaforma TNGA C, con sospensioni anteriori MacPherson e schema multilink al posteriore sulle versioni più ricche. Le differenze vere si giocano dentro l’abitacolo. La LE si accontenta di sedili in tessuto con regolazione manuale e di uno schermo da 8 pollici, mentre XSE e Hybrid XLE aggiungono sedili riscaldabili rivestiti in SofTex con regolazioni elettriche, quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, piastra di ricarica wireless per lo smartphone e impianto audio firmato JBL.

La dotazione di sicurezza è invece uniforme su tutta la gamma. Di serie ci sono il monitoraggio dell’angolo cieco con allerta per il traffico trasversale e il pacchetto Toyota Safety Sense 3.0, che comprende frenata automatica d’emergenza con riconoscimento dei pedoni, cruise control adattivo, mantenimento attivo della corsia e lettura della segnaletica stradale.

Anche la provenienza cambia a seconda della motorizzazione. Le Corolla a benzina escono dallo stabilimento di Blue Springs, in Mississippi, mentre le ibride arrivano direttamente dal Giappone, dall’impianto di Takaoka. La garanzia copre la vettura per 3 anni o 58.000 chilometri e il propulsore per 5 anni o 96.000 chilometri, con il piano di manutenzione programmata ToyotaCare incluso per il primo anno.