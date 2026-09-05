Onimusha: Way of the Sword, la demo raddoppia con Daidara

La demo di Onimusha: Way of the Sword è diventata più lunga, e non di poco. Capcom ha rilasciato un aggiornamento gratuito che aggiunge una seconda missione ambientata nell’Oni Refuge, con nuovi scontri e un finale ben più corposo rispetto alla versione precedente. Chi aveva già scaricato la prova può quindi tornarci sopra e spingersi molto più avanti, fino al faccia a faccia con Daidara, il boss gigantesco piazzato a chiusura dei contenuti inediti. L’espansione è arrivata in contemporanea con la Gamescom 2026, cioè nel momento di massima visibilità per un titolo che ormai è a pochi mesi dal debutto.

La prima versione della prova, distribuita nel giugno 2026, si fermava al duello contro Sasaki Ganryu. Un assaggio breve, sufficiente a far capire il tono del gioco ma poco più. Adesso quel muro è caduto e si può proseguire dentro l’Oni Refuge, un’ambientazione dai contorni volutamente surreali che fa da cornice alla seconda missione. Il risultato è una fetta di avventura decisamente più generosa, che permette di capire meglio come si muove il ritmo del gioco quando gli scontri iniziano a incastrarsi uno dopo l’altro.

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Nuove meccaniche e orde di Genma prima dello scontro con Daidara

Nella sezione inedita Miyamoto Musashi si trova davanti diverse ondate di Genma prima di arrivare al confronto finale. Capcom ne ha approfittato per introdurre anche meccaniche di gioco che nella prima parte della demo non erano state mostrate, allargando così il ventaglio di situazioni che il giocatore incontra durante i combattimenti. Il sistema di combattimento resta comunque il cuore pulsante di tutto, insieme a un’impostazione pensata per accogliere sia chi mastica questo genere da anni sia chi arriva senza troppa esperienza alle spalle.

L’aggiornamento è stato accompagnato da un trailer dedicato proprio alla versione estesa della prova. E non è l’unico filmato circolato in questi giorni, perché Capcom ha diffuso anche il sesto trailer principale di Onimusha: Way of the Sword, nel quale fanno la loro comparsa Ifuu, Burai e Dokyo. Nello stesso video si vede inoltre la forma Oni Awakening di Musashi, un tassello in più sulle capacità del protagonista svelate prima dell’uscita. Pezzo dopo pezzo, insomma, il quadro delle abilità del samurai si sta completando.

Il talismano Kubi Akari e il legame con il gioco completo

C’è un dettaglio che conviene tenere a mente per chi decide di giocare la prova: i progressi fatti non restano confinati lì. Conservando i dati di salvataggio sarà possibile riscattare nel gioco completo il talismano Kubi Akari, un oggetto che migliora le statistiche di Miyamoto Musashi. Il bonus, però, è legato a una condizione precisa, ovvero mantenere i salvataggi della versione dimostrativa. Cancellarli significa perdere l’accesso al vantaggio, quindi vale la pena non fare pulizia troppo in fretta sulla memoria della console.

La data d’uscita è fissata al 4 settembre 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC. Fino ad allora la demo aggiornata rimane la porta d’ingresso più diretta al gioco, con la possibilità di affrontare la seconda parte dell’avventura, provare le meccaniche aggiunte e arrivare fino alla battaglia con Daidara. Un banco di prova abbastanza ampio per farsi un’idea concreta, molto più di quanto permettesse la versione di giugno. Il ritorno della serie storica di Capcom passa quindi anche da questa strategia, fatta di aggiornamenti graduali della prova gratuita e trailer distribuiti nel tempo. Un modo per tenere accesa l’attenzione senza scoprire tutte le carte, lasciando che siano i combattimenti a parlare al posto delle presentazioni.