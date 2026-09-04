eBay, addio commissioni per i venditori privati: chi paga ora

Chi vende su eBay come utente privato non paga più commissioni sulla vendita, e la novità riguarda tutti i residenti nello Spazio Economico Europeo. Vale per le inserzioni nuove e anche per quelle già attive, purché la vendita si concluda da adesso in avanti. Detta così sembra un regalo, ma conviene leggere tutto prima di stappare qualcosa, perché il costo non è scomparso: ha solo cambiato indirizzo.

La piattaforma, com’era prevedibile, non si è convertita alla beneficenza. Le commissioni zero per i venditori privati arrivano insieme a una tariffa che si sposta sull’acquirente, chiamata Protezione acquisti e già inclusa nel prezzo mostrato a schermo. Il conto si costruisce in due pezzi: 0,10 euro fissi per ogni oggetto, più una quota variabile tra il 2% e il 7% calcolata sul valore dell’oggetto stesso. Chi compra, insomma, spende qualcosa in più rispetto al netto incassato dal venditore, però lo vede già dentro il totale prima di confermare l’ordine, senza sorprese al momento del pagamento.

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Cosa riceve in cambio chi acquista

In cambio di quella cifra, eBay mette sul tavolo una copertura che vale per tutti gli acquisti: assistenza clienti attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, monitoraggio antifrode e transazioni sicure. Come concetto non è una scoperta, questi strumenti esistevano già in varie forme, la differenza sta nel fatto che ora diventano sistematici e obbligatori per gli acquisti dai venditori privati. Un modo per dire che la garanzia non è più un extra opzionale ma parte della struttura stessa dello scambio. Poi ci sono le eccezioni, che è la parte che quasi nessuno legge e che invece pesa. Chi pubblica più di 150 inserzioni al mese potrebbe vedersi applicare commissioni alternative, e lo stesso vale per chi vende ad acquirenti fuori dall’Eurozona o dalla Svezia. Restano fuori dall’intero meccanismo le categorie Veicoli, Annunci e alcune categorie di Barche. La logica è abbastanza leggibile: la mossa guarda al privato che svuota l’armadio o il garage, non al professionista che gestisce volumi da negozio.

Inserzioni create dall’AI e il nuovo Saldo eBay

Sul fronte più pratico, l’app cambia pelle in un paio di punti interessanti. Le inserzioni si possono generare in automatico grazie all’AI, partendo da poche foto dell’oggetto: il sistema costruisce titolo e descrizione senza che serva scrivere tutto a mano, che storicamente è il motivo per cui molti oggetti restano in cantina invece di finire online. Arriva anche il Saldo eBay, un portafoglio interno che permette di tenere i proventi delle vendite direttamente sulla piattaforma e riutilizzarli per fare acquisti, comprare etichette di spedizione o spingere la visibilità delle proprie inserzioni.

I bonifici verso il conto bancario non sparaiscono, restano disponibili, ma vanno chiesti in modo esplicito: il denaro, per impostazione predefinita, resta nel circuito. Per la spedizione la piattaforma propone etichette dei corrieri partner a tariffe agevolate, con i dati compilati in automatico e la possibilità di generare un QR code da mostrare al punto di consegna, così da evitare la trafila della stampante. Il disegno complessivo si capisce senza troppa fatica. eBay vuole abbassare la barriera d’ingresso per chi vende in modo occasionale e recuperare terreno rispetto a Vinted, Subito.it e agli altri marketplace nati per il secondo passaggio di mano, spostando una fetta del costo su chi acquista sotto l’etichetta della protezione. Se il risultato sarà un catalogo più ricco, con più venditori e più scelta, oppure semplicemente prezzi un po’ più alti per gli acquirenti, saranno le prossime settimane di mercato a raccontarlo.