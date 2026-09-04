Sony brevetta l’IA che gioca al posto tuo imitando i campioni

Il nuovo brevetto Sony depositato per un sistema di intelligenza artificiale capace di giocare ai videogiochi al posto dell’utente racconta parecchio di dove sta andando l’industria. L’idea, descritta nei documenti, è quella di creare agenti software addestrati sulle abitudini di gioco di chi impugna il controller, con un dettaglio che ha subito catturato l’attenzione: tra i dati utilizzabili per l’addestramento ci sarebbero anche quelli dei giocatori famosi.

Il concetto, in sé, non è nuovissimo nel panorama tecnologico, ma vederlo messo nero su bianco da un colosso come Sony fa un altro effetto. L’intelligenza artificiale ha ormai messo radici praticamente ovunque nella vita digitale quotidiana, dai motori di ricerca agli assistenti vocali, e il mondo videoludico non fa eccezione. Anzi, è terreno particolarmente fertile, perché ogni sessione di gioco produce una quantità enorme di informazioni su come una persona si muove, reagisce, sbaglia.

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Come funzionerebbe l’agente IA descritto nel brevetto

Il cuore della tecnologia descritta nel brevetto sta nella raccolta e nell’analisi dei comportamenti dell’utente. Un agente IA osserva, immagazzina, impara. Con il tempo dovrebbe essere in grado di replicare lo stile di chi gioca abitualmente su quella console, prendendo in mano la situazione quando il giocatore in carne e ossa non c’è o non vuole esserci.

La parte più curiosa riguarda la possibilità di attingere ai dati di giocatori celebri. Non più soltanto un’imitazione delle proprie abitudini, quindi, ma anche l’opzione di far girare un’intelligenza artificiale modellata sul comportamento di qualcun altro, presumibilmente più bravo. Un’idea che apre scenari interessanti e, allo stesso tempo, qualche domanda su come verrebbero gestiti quei dati e su chi ne detiene il controllo.

Cosa significa un brevetto e cosa non significa

Vale la pena ricordare una cosa che spesso si perde nell’entusiasmo delle notizie tecnologiche: un brevetto depositato non equivale a un prodotto in arrivo sugli scaffali. Le grandi aziende ne registrano continuamente, molti restano lettera morta, altri vengono ripescati anni dopo in forme completamente diverse da quelle immaginate all’inizio. Sony non fa eccezione e nel corso del tempo ha protetto decine di idee che non hanno mai visto la luce.

Detto questo, la direzione è indicativa. Il fatto che una tecnologia del genere venga formalizzata e depositata segnala che dentro l’azienda qualcuno ci sta ragionando seriamente, valutando applicazioni concrete. Che si tratti di aiutare chi resta bloccato in un livello troppo difficile, di completare sessioni noiose, di permettere a un giocatore di lasciare l’agente al lavoro mentre è impegnato altrove, le possibilità non mancano.

Un tema che divide chi gioca

L’ingresso dell’IA nei videogiochi non è mai un argomento neutro. C’è chi vede in strumenti simili una comodità in più, magari pensata per chi ha poco tempo o difficoltà oggettive con certi titoli. E c’è chi storce il naso davanti all’idea stessa di delegare a un software l’esperienza di gioco, che per definizione dovrebbe essere personale e attiva.

La discussione ricorda quella già vista attorno ad altre forme di assistenza automatica, dalle modalità semplificate ai suggerimenti in tempo reale. Solo che qui il salto è più netto, perché il giocatore non viene aiutato: viene sostituito, almeno per un tratto di partita.

Quello che emerge dal documento resta comunque una descrizione tecnica, senza indicazioni su tempi, console coinvolte o eventuali giochi compatibili. Un tassello in più nel percorso che Sony sta tracciando attorno all’intelligenza artificiale applicata all’intrattenimento digitale.