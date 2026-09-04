iPhone 18 Pro, tre nuovi colori e un’assenza che sorprende

I colori di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max continuano a essere il tormentone di queste settimane, e le indiscrezioni più recenti raccontano di una scelta piuttosto radicale da parte di Apple: tre finiture, tutte nuove, nessuna ereditata dalla generazione precedente. Manca poco alla presentazione ufficiale, eppure il quadro resta stranamente mobile, con leaker autorevoli che si contraddicono a vicenda su una questione che, sulla carta, dovrebbe essere ormai chiusa da mesi negli stabilimenti produttivi.

A rilanciare la questione è stato un profilo molto seguito su Weibo, il social cinese, noto come Fixed Focus Digital, generalmente considerato affidabile quando si parla di catena di fornitura. Secondo questa ricostruzione i due modelli sarebbero già in piena fase di produzione di massa, quindi con le colorazioni definitive congelate. E le tinte scelte sarebbero Dark Cherry, Sky Blue e Black.

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Niente Silver, un caso quasi senza precedenti

Il dettaglio che salta all’occhio più di ogni altro è l’assenza del Silver, tirato in ballo praticamente da tutti i report circolati nei mesi scorsi come una delle opzioni quasi scontate. Se la lista fosse confermata si tratterebbe di una situazione rarissima nella storia recente della gamma, perché nessuna delle finiture della generazione precedente sopravviverebbe al passaggio ai nuovi modelli. Un azzeramento completo della palette, insomma, che di solito Apple evita proprio per non spiazzare chi entra in negozio con un’idea già in testa.

La colorazione destinata a fare da protagonista nelle campagne pubblicitarie e sulle pagine ufficiali, quella che in gergo viene chiamata finitura hero o flagship, sarebbe comunque Dark Cherry. Diverse fonti la descrivono come un incrocio tra bordeaux e rosso scuro, con dentro qualcosa di tonalità caffè e leggere sfumature violacee che cambiano a seconda della luce. Un rosso profondo, complesso, molto lontano dai rossi accesi visti in passato su altri prodotti della casa di Cupertino.

Le versioni discordanti tra i leaker

Il punto è che, nonostante il lancio sia dietro l’angolo, il consenso tra le fonti resta scarso. Anche tra quelle più solide. Mark Gurman di Bloomberg aveva parlato in un primo momento di una inedita finitura descritta come deep red, formula che potrebbe coincidere con Dark Cherry oppure indicare qualcosa di diverso. Altri report avevano messo sul tavolo una combinazione fatta di Light Blue, Dark Gray e ancora Silver, quindi uno schema più tradizionale e prudente. In mezzo sono circolati anche prototipi e modelli dummy, quelle riproduzioni fisiche senza componenti interne che di solito arrivano dai produttori di accessori, con tinte ancora differenti da tutte le ipotesi precedenti.

Vale la pena ricordare che la generazione in arrivo sarà composta soltanto da iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Il modello base e il nuovo Air seguiranno una tempistica separata, con appuntamento fissato all’inizio del 2027. Un cambio di calendario che spezza l’abitudine consolidata del lancio unico e concentra tutta l’attenzione sui due dispositivi di fascia alta.

Il fatto che le informazioni sui colori restino così ballerine a ridosso della presentazione non è del tutto anomalo. Le finiture vengono spesso decise tardi rispetto alle specifiche tecniche, e i nomi commerciali arrivano ancora più tardi, il che spiega perché un rosso scuro possa viaggiare per mesi sotto etichette diverse prima di ricevere quella definitiva. Sul fronte Sky Blue, il nome suggerisce una tonalità chiara e fredda, in contrasto netto con la profondità del Dark Cherry, mentre il nero classico resterebbe l’unica scelta neutra a disposizione di chi non ama esporsi troppo.