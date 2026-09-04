Gran Turismo 7, l’update 1.71 porta 4 auto e 3 circuiti

L’aggiornamento 1.71 di Gran Turismo 7 arriva su PS5 il 20 agosto alle 8:00 CET, gratuito per chi possiede il gioco, e porta con sé quattro auto nuove, tre nuovi Circuiti Mondiali e Whistler, che entra nel gioco come sezione di Scapes. Per scaricarlo serve una connessione a Internet, mentre per portarsi a casa le vetture servono crediti, guadagnati in pista oppure acquistati.

La logica dietro questa infornata è semplice e piuttosto azzeccata: ogni auto rappresenta un modo diverso di stare al volante. Chi cerca stile, chi vuole scoprire qualcosa di poco battuto, chi punta alla precisione millimetrica e chi invece vuole assaggiare il futuro. Quattro categorie, quattro approcci, e la libertà di scegliere da dove partire.

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Le quattro nuove auto dell’aggiornamento 1.71

Si parte dalla Toyota Chaser Tourer V ’97, disponibile tra le Auto usate e classificata come Icona di strada. È la macchina con presenza scenica, quella che si riconosce dalla silhouette e che porta addosso decenni di cultura del tuning e del drifting. Il consiglio per iniziare è un giro pulito sul Tokyo Expressway, poi il passaggio in GT Auto per una livrea personalizzata e un giro nella Messa a punto. Chi vuole spingersi oltre può salvare un replay o scattare una foto in Scapes per mostrare la propria versione. Una tela bianca, in sostanza.

Accanto arriva la Toyota Mark II Tourer V ’97, sempre dalle Auto usate, etichettata come Perla nascosta. Non va confusa con la Chaser: qui il carattere è più sobrio, meno appariscente, ma capace di ripagare chi le dedica tempo. Il suggerimento è di prenderci confidenza sul Tokyo Expressway o su un altro tracciato urbano, poi confrontarla con altre auto di strada della stessa epoca e infine sperimentare assetti diversi finché non si trova quello giusto per il proprio stile di guida.

La Caterham Seven Superlight R500 ’08 si compra invece su Brand Central e rientra nella categoria Bolide per appassionati. Leggerezza estrema, zero fronzoli, un rapporto diretto tra chi guida e l’asfalto. Non è una questione di cavalli, è una questione di precisione: ogni frenata e ogni curva vanno guadagnate. Il punto di partenza ideale è una Prova a tempo su un tracciato tecnico come il Deep Forest Raceway, lavorando poi sulla costanza dei tempi sul giro e limando traiettorie e staccate sessione dopo sessione.

La spinta elettrica e il resto del pacchetto

Chiude il gruppo la Hyundai IONIQ 6 N ’25, anche lei su Brand Central, nella categoria Prestazioni di nuova generazione. È la vettura che porta modernità dentro l’aggiornamento e che racconta dove sta andando il concetto stesso di prestazione. Reattiva, immediata, diversa dalle solite abitudini di guida. Per provarla conviene partire da un circuito veloce come l’High-Speed Ring, poi buttarsi in una gara personalizzata contro altre auto moderne ad alte prestazioni e infine misurarne il comportamento su tracciati differenti per capire come adattare il proprio stile.

Oltre alle vetture, il pacchetto include i tre nuovi Circuiti Mondiali e l’arrivo di Whistler tra le location fotografiche di Scapes, che resta uno degli strumenti più apprezzati dalla community per condividere il proprio lavoro sulle auto. Tutte le informazioni aggiuntive sull’aggiornamento di agosto sono raccolte sul sito ufficiale di Gran Turismo.

Chi non ha ancora Gran Turismo 7 e vuole capire come funziona può scaricare gratuitamente My First GT dal PlayStation Store, una porta d’ingresso senza costi al mondo del gioco. Nel frattempo il circuito competitivo continua a muoversi: l’evento live delle Gran Turismo World Series si è chiuso a Tokyo con ottimi riscontri e i biglietti per la tappa successiva, quella di Singapore, sono già disponibili all’acquisto.