Xbox converte i dischi in digitale: inclusi i giochi rimossi

La possibilità di trasformare i dischi fisici in licenze digitali su Xbox ha preso una piega che in pochi si aspettavano, perché il nuovo strumento presentato da Microsoft funziona anche con i titoli che dallo Store ufficiale sono spariti da tempo. Basta inserire il disco in una Xbox One oppure in una Xbox Series X e il sistema associa automaticamente la copia digitale del gioco all’account, senza passaggi complicati e senza doversi inventare procedure strane. Un dettaglio che cambia parecchio le carte in tavola per chi ha scaffali pieni di custodie e nessuna intenzione di ricomprare tutto.

L’idea di fondo, almeno nelle intenzioni dichiarate, è duplice. Da una parte c’è il tema della conservazione, perché un disco graffiato o un lettore che smette di funzionare rischiano di portarsi via una copia acquistata legittimamente. Dall’altra ci sono i vantaggi pratici del formato digitale, quelli che chi compra fisico si è sempre perso: Xbox Play Anywhere, per esempio, oppure lo streaming tramite Xbox Cloud Gaming. Convertita la licenza, il gioco diventa avviabile anche su macchine che il lettore ottico non ce l’hanno proprio, come Xbox Series S, i PC oppure le console portatili tipo ROG Ally.

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Come funziona la conversione e chi può già provarla

I membri del programma beta Xbox Insider hanno potuto mettere le mani sullo strumento a partire dal 31 agosto, e i primi commenti raccolti sono stati piuttosto entusiasti. La procedura in sé non presenta ostacoli particolari, il sistema riconosce il disco e assegna i diritti digitali corrispondenti. L’unico vero fastidio riguarda il tempo: chi possiede una libreria corposa deve armarsi di pazienza, perché ogni singolo disco va inserito nella console uno dopo l’altro. Nessuna scorciatoia, nessuna scansione di massa, si va avanti a mano finché la collezione non è esaurita. Un’operazione ripetitiva, certo, ma che restituisce qualcosa di concreto. E soprattutto gratuita, il che rende la fatica decisamente più sopportabile rispetto all’alternativa di riacquistare gli stessi titoli in versione digitale a prezzo pieno.

La sorpresa: anche i giochi rimossi dallo Store sono compatibili

Al momento dell’annuncio Microsoft aveva parlato di migliaia di titoli compatibili, precisando però che qualcuno sarebbe potuto mancare all’appello. L’interpretazione più diffusa puntava il dito sui giochi rimossi dallo Store, quelli usciti dal catalogo per scadenze di licenza o accordi non rinnovati. Sembrava la conclusione più logica: se un titolo non è più in vendita né supportato sul negozio Xbox, difficile immaginare che il sistema riesca a generarne una licenza.

Invece la compatibilità c’è. I giochi non più disponibili sul negozio online possono essere convertiti in licenza digitale a patto di possederne una copia su disco, e questo li salva da un destino piuttosto malinconico. Titoli che sarebbero rimasti prigionieri di un supporto fisico destinato prima o poi a deteriorarsi tornano invece accessibili sui dispositivi moderni, streaming compreso. Restano fuori alcuni casi, e la spiegazione più probabile riguarda gli accordi con gli editori: dove l’intesa con il publisher non è stata trovata, la conversione non parte. Microsoft ha comunque fatto sapere che l’elenco dei giochi supportati continuerà a crescere nel tempo, con nuovi titoli aggiunti in seguito.

Per chi ha costruito negli anni una raccolta fisica su Xbox One o sulle console più recenti, il risultato pratico è che quelle scatole sullo scaffale valgono improvvisamente di più. Non solo come oggetto da collezione, ma come chiave d’accesso a una versione del gioco che non dipende più dal disco, dal lettore o dalla presenza del titolo nel catalogo ufficiale. Il tutto senza tirare fuori un euro in più rispetto a quanto già speso al momento dell’acquisto originale.