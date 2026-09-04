Code Vein II, il DLC Mask of Idris arriva il 9 settembre 2026

Chi ha passato le ultime settimane a farsi strada nel mondo devastato di Code Vein II ha una data da segnare: il DLC Mask of Idris arriva il 9 settembre 2026, e non si tratta di una semplice appendice cosmetica. Il pacchetto porta con sé una trama indipendente dalla campagna principale, due nuovi compagni, armi inedite e boss pensati per mettere in difficoltà anche chi ha già ripulito il gioco base. Insieme al DLC, per tutti, arriverà anche un aggiornamento gratuito con funzionalità aggiuntive.

Il gioco, uscito quest’anno, aveva già impostato le sue regole: un GdR d’azione post apocalittico dove si combatte al fianco di alleati speciali, sfruttando abilità legate al sangue per evitare che il mondo finisca a pezzi. Il DLC prende quella struttura e la piega in una direzione diversa, spostando l’azione in un luogo che nella storia principale viene solo sfiorato. Va detto subito che l’accesso non è immediato: bisogna soddisfare determinate condizioni di gioco prima di poter mettere piede nel nuovo contenuto, e i dettagli completi passano dai canali ufficiali di Bandai Namco.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il Mondo Rinnegato e lo Spindle of Pathos

La premessa narrativa parte da un dettaglio che i giocatori più attenti avranno già notato: in Code Vein II la storia è stata alterata più volte, e ogni modifica ha lasciato dietro di sé delle sacche di realtà alternative chiamate Faglie Temporali. Sono i resti di percorsi divergenti, tracce di interventi passati compiuti dal grande eroe Idris. Avrebbero dovuto dissolversi da sole, con il tempo. Invece hanno continuato a crescere, fino a fondersi in quello che ora viene chiamato il Mondo Rinnegato.

Al centro di questo groviglio si trova lo Spindle of Pathos, una forza colossale e turbinosa capace di attirare a sé le emozioni attraverso il tempo e lo spazio. La sua influenza si allarga, e adesso minaccia di divorare proprio il mondo che i protagonisti stanno cercando di salvare. Da qui parte l’avventura del DLC, un viaggio che attraversa i confini di spazio e tempo per arrivare a una verità capace di riscrivere la storia.

Ad accompagnare i protagonisti ci sono due figure. La prima è Liv Voda, guardiana originale della Faglia Temporale e sorellastra di Valentin Voda, che ha mollato i suoi doveri per pura noia e se n’è andata dalla regione di frontiera per anni. Carattere spigoloso, capelli e occhi che si accendono quando le emozioni salgono. In combattimento predilige la mischia aggressiva, con l’Halberd come arma prediletta, e si muove sul campo quasi danzando, incalzando i nemici con il simulacro Chariot Rave e schivate rapidissime. La sua Qualità del collegamento rende gli avversari più vulnerabili al tentennamento provocato dagli attacchi con le armi, e in combinazione con il simulacro Mad Blood Dance, che aumenta la potenza offensiva sia di Liv sia del protagonista, la sinergia diventa parecchio interessante.

La seconda è Lou Magmell, un volto noto ma non la stessa Revenant incontrata nella campagna principale. Si tratta di un’altra persona, arrivata nel Mondo Rinnegato dopo una tragedia tutta sua, e il suo passato viene svelato poco a poco mentre la storia avanza. Nonostante tutto quello che ha attraversato, decide di schierarsi con i protagonisti per fermare l’espansione di questo regno fratturato.

Armi e simulacri inediti nel DLC

Sul fronte del gameplay, Mask of Idris aggiunge una serie di nuove armi che ampliano le opzioni offensive, sia per chi predilige la rapidità sia per chi cerca colpi pesanti. Tra i simulacri spicca Grave Knocker, di stampo marziale e compatibile con tutti i tipi di arma: scatena un calcio aereo che genera un’onda d’urto capace di far vacillare i nemici intorno, seguita da una seconda onda all’atterraggio, utile per gestire i gruppi.

Poi c’è Sword of Karma, dove Idris evoca uno spadone intriso delle fiamme di Pathos. Permette combo estese, copre distanze notevoli e chiude con un colpo finale devastante alimentato dalle stesse fiamme, mescolando potenza pura e flessibilità. Nuove armi, nuovi alleati, scontri più duri: tutto disponibile dal 9 settembre.