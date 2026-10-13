Gran Turismo 7 cresce ancora: arriva Spec 4, Yamauchi sorpreso

Il successo di Gran Turismo 7 non accenna a fermarsi, e a confermarlo è lo stesso creatore della serie. Mentre il dibattito sui giochi live service di Sony mette spesso in luce le difficoltà della compagnia nel campo dei titoli a supporto continuo, il simulatore di guida firmato Polyphony Digital prosegue la sua corsa quasi in sottofondo. Senza troppo clamore si è ritagliato un posto tra le produzioni proprietarie di maggior successo dell’era PlayStation 5, un risultato tutt’altro che scontato per un gioco uscito ormai diversi anni fa.

A quasi cinque anni dal debutto, infatti, il sim racer giapponese si prepara a ricevere la prima fase dell’inedito aggiornamento Spec 4. Un pacchetto che arriva per rispondere a una comunità di giocatori in espansione costante. E soprattutto inattesa, almeno stando alle parole di chi il gioco lo ha costruito pezzo dopo pezzo.

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Una crescita organica, senza la spinta di PlayStation Plus

C’è un aspetto che rende il percorso di Gran Turismo 7 particolarmente interessante, ed è la natura stessa della sua crescita. A differenza di altre produzioni Sony, il titolo non è mai finito nei cataloghi di PlayStation Plus, né nella versione Extra né in quella Premium. Nessun traino da abbonamento, nessuna vetrina gratuita per attirare nuovi utenti. Le vendite si sono appoggiate soltanto al gioco base acquistato direttamente, con l’aiuto occasionale degli sconti periodici proposti sul PlayStation Store.

Proprio questo rende i numeri ancora più significativi. In un’intervista dedicata alla longevità del progetto, Kazunori Yamauchi ha commentato la situazione con una sincerità piuttosto rara per chi guida uno studio di questo calibro: “Gran Turismo 7 continua a vendere molto bene, ma non ce lo aspettavamo fin dall’inizio. Continuiamo a fornire contenuti aggiuntivi e modalità di gioco perché c’è questa base di utenti che continua ancora a crescere.”

Parole che spiegano bene il legame tra il pubblico e il lavoro dello sviluppatore. Il supporto prolungato del simulatore non nasce da un piano scritto a tavolino fin dal lancio ma dalla risposta concreta di una platea che, anno dopo anno, ha continuato ad allargarsi. Più giocatori arrivano e più il team di Polyphony Digital trova motivi per investire in nuovi contenuti.

Spec 4, cosa porta la prima fase e cosa arriverà a dicembre

Per accogliere il flusso continuo di nuovi piloti virtuali, lo studio pubblicherà dunque la prima parte del maxi aggiornamento Spec 4. Il pacchetto iniziale comprende sei nuove automobili e un tracciato inedito, il circuito giapponese Sportsland Sugo, che va ad arricchire una selezione di piste già molto ampia.

Questo primo blocco di novità rappresenta però soltanto l’inizio di un piano di supporto ben più esteso. Gli sviluppatori hanno già confermato che una seconda fase di contenuti aggiuntivi verrà distribuita nel corso del mese di dicembre, segno che l’impegno verso Gran Turismo 7 resterà solido ancora per parecchio tempo e che la roadmap dell’aggiornamento non si esaurirà con il primo rilascio. Nel frattempo lo sguardo degli appassionati inizia inevitabilmente a spostarsi anche sul futuro della saga. Stando a un annuncio di lavoro, Gran Turismo 8 dovrebbe essere attualmente in sviluppo.

Fonte: TecnoAndroid