Govee IFA 2026: plafoniera che segue il meteo e strisce LED AI

Con le novità presentate a IFA 2026, Govee allarga il suo catalogo di illuminazione smart puntando su due prodotti che vanno in direzioni opposte ma condividono la stessa filosofia, cioè lasciare che sia il software a decidere come deve essere la luce di una stanza. Da un lato una plafoniera che segue l’andamento della luce naturale, dall’altro strisce LED COB che generano scenari luminosi partendo da una semplice richiesta scritta. Il tutto condito da quel pizzico di intelligenza artificiale che nel 2026 sembra obbligatorio su qualsiasi dispositivo.

L’azienda negli ultimi anni ha spinto molto per entrare nel gruppo dei nomi grossi dell’illuminazione connessa, quelli che si giocano il mercato con Philips Hue, GE Cync e compagnia. Le luci da soffitto sono l’ultima frontiera di questa espansione, iniziata nei mesi scorsi con un modello costruito attorno all’idea di trasformare il soffitto in una specie di opera d’arte vivente.

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Govee Sky Ceiling Light, la luce che compensa quello che manca fuori

La nuova Govee Sky Ceiling Light viene descritta come una plafoniera che reagisce all’umore, definizione che rischia di suonare come marketing puro e che invece nasconde un’idea piuttosto sensata. Il cuore della faccenda è la cosiddetta vitality spectrum technology, una gestione delle lunghezze d’onda pensata per colmare le carenze della luce naturale. In pratica, quando fuori il cielo è coperto e la giornata è grigia, la lampada emette quelle frequenze che secondo Govee aiutano a restare vigili e concentrati.

I numeri sono di quelli che fanno alzare un sopracciglio. La temperatura di colore va da 1.000K a 10.000K, con un flusso luminoso che arriva fino a 7.000 lumen di luce bianca. Tanta roba per una plafoniera domestica. Il vero valore aggiunto però sta nella funzione DaySync, disponibile nell’app Govee, che incrocia i dati meteo con l’orario per regolare in autonomia l’intensità e la tonalità della luce durante la giornata. Chi vuole sfruttarla al massimo dovrà quindi passare per l’applicazione, perché è lì che si concentra tutta la parte intelligente del prodotto. Il prezzo di questa lampada da soffitto di dimensioni generose è di circa 370 euro.

COB Strip Light 2 Pro, scenari luminosi generati da un prompt

Sul fronte più colorato e scenografico arriva la Govee COB Strip Light 2 Pro, che usa l’intelligenza artificiale con un approccio diverso. Qui si scrive una richiesta, si descrive l’atmosfera desiderata e il modello AI Lighting Bot 2.0 costruisce la sequenza luminosa adatta. Serata cinema, cena tranquilla, sessione di gioco, festa in salotto, l’idea è che il sistema si adatti alla situazione senza obbligare a smanettare tra decine di impostazioni manuali.

Sotto il profilo tecnico le strisce COB partono da un vantaggio strutturale, ovvero l’assenza di sfarfallio, perché i LED sono distribuiti in modo continuo invece di essere puntini distanziati. Il modello Pro monta 1.344 LED per metro con un design a tripla scanalatura, soluzione che secondo Govee garantisce una resa uniforme sia in monocromia sia nelle modalità dinamiche multicolore. La temperatura di colore ricalca quella della plafoniera, da 1.000K a 10.000K, e la gestione cromatica è affidata al motore LumiBlend+ per colori più fedeli.

La versione Pro è il modello di punta del catalogo strisce LED dell’azienda e costa circa 155 euro per cinque metri. Chi cerca qualcosa di più contenuto potrà orientarsi sulla COB Strip Light 2 liscia, proposta a circa 90 euro, che rinuncia a parte delle specifiche del fratello maggiore mantenendo la tecnologia COB alla base. Sia Govee Sky Ceiling Light sia COB Strip Light 2 Pro sono disponibili da oggi sul sito ufficiale del produttore e presso i principali rivenditori, Amazon compresa.