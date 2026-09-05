Vermi più veloci negli spazi stretti: la lezione per i robot soft

Contro ogni intuizione, i blackworms della California si muovono più in fretta quando lo spazio a disposizione si riduce: infilati in canali stretti riescono a farsi strada più rapidamente di quanto facciano dimenandosi su superfici larghe e senza ostacoli. Un dettaglio che sembra un semplice curioso comportamento animale e che invece interessa da vicino chi progetta robot.

Il punto è che l’idea di partenza sarebbe l’opposto. Più spazio, più libertà di movimento, più velocità. Con questi vermi acquatici, invece, funziona al contrario. Quando il corpo è costretto dentro un passaggio angusto, la spinta diventa più efficace e l’avanzamento più veloce. La costrizione, insomma, non frena. Aiuta.

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Perché lo spazio stretto diventa un vantaggio

Per capirlo conviene pensare a come è fatto un verme. Non ha zampe, non ha ruote, non ha appigli rigidi da usare come leva. Tutto il movimento nasce dall’allungarsi e dall’accorciarsi del corpo, che si contrae e si distende in onde successive. Su una superficie ampia, buona parte di quella spinta si disperde: il corpo scivola, si piega di lato, spreca energia in oscillazioni che non portano avanti di un millimetro.

Dentro un canale stretto, invece, le pareti fanno da guida. Ogni contrazione trova qualcosa contro cui premere, e la forza che il verme genera si traduce in avanzamento vero anziché in dispersione. È lo stesso principio, molto grossolanamente, per cui è più facile arrampicarsi in un camino roccioso puntando schiena e piedi sulle due pareti opposte che scalare una parete liscia e verticale. Il vincolo diventa strumento.

I blackworms della California sono tra gli animali più studiati quando si parla di locomozione morbida, proprio perché il loro corpo è essenzialmente un tubo flessibile pieno di liquido, senza scheletro interno che ne condizioni la forma. Questo li rende un modello quasi ideale per osservare cosa succede a un corpo deformabile quando l’ambiente cambia intorno a lui.

Dal verme al robot, il passaggio è più corto di quanto sembri

Qui entra in gioco la robotica soft, quel ramo dell’ingegneria che ha smesso di costruire macchine rigide e articolate per provare a imitare i corpi molli. Bracci che si piegano come proboscidi, pinze che si adattano alla forma dell’oggetto, tubi che strisciano. Il problema di questi dispositivi, storicamente, è la lentezza e l’inefficienza: senza punti d’appoggio solidi, spingere è complicato.

La scoperta sui vermi suggerisce una strada diversa. Anziché progettare un robot capace di funzionare al meglio in spazi aperti, tanto vale sfruttare gli ambienti chiusi come parte del meccanismo. Condutture, tubature, fessure nelle macerie, cavità nel terreno: contesti in cui una macchina tradizionale con ruote o cingoli non entra nemmeno, e dove invece un corpo deformabile potrebbe non solo passare, ma andare più veloce che altrove.

Le applicazioni immaginabili sono piuttosto concrete. Ispezione di tubi senza doverli smontare, ricerca di persone sotto un edificio crollato, monitoraggio di condotte interrate, esplorazione di intercapedini troppo piccole per qualsiasi altro strumento. In tutti questi casi la velocità non è un dettaglio estetico, è la differenza tra un dispositivo utilizzabile e un esercizio da laboratorio.

Resta il fatto, e non è banale, che un principio così semplice sia rimasto sotto gli occhi di tutti per tanto tempo. Un verme in un tubo stretto va più veloce di un verme in una vasca larga. Da lì può nascere una generazione di robot morbidi progettati non per superare i vincoli dello spazio, ma per usarli come motore.