Google Wallet cambia in Italia: carte impilate come su iPhone

Il nuovo redesign verticale di Google Wallet sta arrivando a un numero sempre maggiore di utenti anche in Italia, e per chi conserva nell’app parecchie carte di pagamento non è affatto un dettaglio da poco. Il vecchio carosello orizzontale aveva infatti un limite piuttosto evidente perché con tante tessere salvate bisognava scorrere più e più volte, con il rischio concreto di superare proprio quella necessaria al momento di pagare. Google sembra aver colto il problema e ha avviato una fase di test che cambia in modo radicale la disposizione delle carte sullo schermo.

Della novità si parlava già da qualche tempo, ma adesso l’aggiornamento sta comparendo su sempre più smartphone nel nostro Paese. Chi apre l’app si trova davanti un’organizzazione completamente diversa da quella a cui era abituato, con una logica che punta a rendere la ricerca della carta giusta più rapida e meno frustrante, soprattutto quando l’elenco comincia a diventare lungo.

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Come funziona il nuovo layout di Google Wallet

Credits: TecnoAndroid

Con la nuova impostazione le carte smettono di scorrere in orizzontale e vengono invece impilate una sopra l’altra. Sullo schermo si vede una carta per intero e, in cima, uno spicchio di quella successiva. Per aprire la lista completa basta un tap oppure uno swipe verso il basso, dopodiché si sceglie la carta desiderata e si procede con il pagamento. Niente di complicato, insomma, e il passaggio dal vecchio sistema al nuovo risulta abbastanza intuitivo.

Il funzionamento ricorda molto da vicino quello dell’app Wallet su iPhone, anche se con una differenza che salta subito all’occhio. Google mostra infatti una porzione di ogni carta decisamente più generosa rispetto a quanto fa Apple, e questo rende più semplice riconoscere a colpo d’occhio quella che si sta cercando. C’è però anche un rovescio della medaglia. Chi ha salvato poche carte si ritrova con una fetta di schermo occupata molto più ampia rispetto a prima, quando l’altezza era di fatto sempre quella di una sola tessera.

Più comodo con una mano, ma qualche passaggio in più

Tra i vantaggi pratici della nuova interfaccia ce n’è uno che merita di essere sottolineato. Posizionando le carte usate più spesso in fondo alla lista, il layout si presta molto meglio all’uso con una mano sola, perché quelle tessere si raggiungono semplicemente scorrendo verso il basso con il pollice. Niente più acrobazie orizzontali, quindi, che con gli schermi sempre più grandi dei telefoni di oggi potevano diventare piuttosto scomode.

Non tutto però va nella direzione della semplicità. Per consultare i dettagli di una carta e lo storico delle transazioni, il nuovo design introduce un’icona a forma di ingranaggio nell’angolo in alto a destra. Questo significa un passaggio aggiuntivo rispetto al layout precedente, dove le stesse informazioni erano più immediate da raggiungere. Non è certo un ostacolo insormontabile, ma per chi controlla spesso i propri movimenti direttamente dall’app rappresenta un piccolo passo indietro in termini di praticità.

Il redesign verticale di Google Wallet arriva dopo mesi di aggiornamenti dedicati all’applicazione, tra cui il nuovo layout a tutto schermo per tessere e biglietti e l’integrazione con Gemini. Google sta chiaramente investendo sulla propria app di pagamento, e questo cambio di impostazione grafica ne è la conferma più visibile.

Fonte: TecnoAndroid