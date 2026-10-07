CarPlay e Android Auto: Siri descrive le foto, Gemini no

Tra Apple CarPlay e Android Auto la distanza si è fatta sempre più sottile, tanto che oggi scegliere l’uno o l’altro sembra quasi una questione di abitudine legata allo smartphone che si ha in tasca. Entrambi i sistemi hanno raggiunto un livello di maturità notevole. Eppure, osservando da vicino le due piattaforme, emergono alcune differenze concrete, e una in particolare riguarda il modo in cui vengono gestite le foto ricevute mentre si è al volante.

Sul piano delle funzioni di base il confronto è praticamente alla pari. Navigazione, musica, telefonate e messaggi sono disponibili su tutte e due le soluzioni, così come il supporto alle principali applicazioni di terze parti. Chi passa da un ecosistema all’altro ritrova grosso modo gli stessi strumenti al loro posto, con un’interfaccia diversa ma con una logica molto simile. È proprio per questo che le piccole differenze finiscono per contare di più.

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Messaggi in auto, il ruolo degli assistenti vocali

Quando arriva un messaggio di testo durante la guida, i sistemi di infotainment come Android Auto o CarPlay possono affidarsi ai rispettivi assistenti digitali per leggerne il contenuto ad alta voce. L’idea è semplice e molto sensata, perché permette di restare concentrati sulla strada senza dover abbassare lo sguardo sul display o, peggio ancora, sul telefono.

Non finisce qui. È possibile anche rispondere a voce, dettando il testo direttamente all’assistente, che si occupa poi di inviarlo. Fin qui le due piattaforme si comportano più o meno allo stesso modo e l’esperienza risulta piuttosto simile, a prescindere dal sistema operativo utilizzato.

Le cose però si complicano quando al messaggio è allegata un’immagine. Ed è esattamente in questo punto che le strade di Apple e Google si separano in modo piuttosto netto.

Siri descrive le foto, Gemini si limita a segnalarle

Su Android Auto il compito spetta a Gemini, che rileva la presenza di una foto o di un altro tipo di documento e lo comunica all’utente. Niente di più. Per motivi di sicurezza l’immagine non viene mostrata sullo schermo dell’auto, quindi per scoprire cosa contiene bisogna attendere di essere fermi e ricorrere allo smartphone. Una scelta prudente, ma che lascia chi guida senza alcuna informazione sul contenuto ricevuto fino alla prima sosta.

Diverso è l’approccio di Siri su CarPlay. L’assistente di Apple sfrutta la funzione di Ricerca visiva, alimentata da Apple Intelligence, e riesce a fornire una descrizione dell’immagine appena arrivata. In pratica chi è al volante può farsi un’idea di cosa gli è stato inviato senza dover toccare il telefono né distogliere l’attenzione dalla carreggiata.

La differenza sembra piccola, ma nella pratica quotidiana pesa. Con Android Auto si sa soltanto che è arrivata una foto, mentre con CarPlay si ottiene anche un’indicazione sul suo contenuto, ed è proprio questo uno degli aspetti in cui la soluzione di Apple si dimostra un passo avanti rispetto a quella di Google in termini di guida più sicura.

Fonte: TecnoAndroid