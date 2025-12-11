Google: ufficializzata la funzionalità Call Reason

Come ben sapete, il team di sviluppo di Google non va mai in vacanza, la società si impegna sempre a garantire update regolari per tutte le sue applicazioni e ovviamente non dimentica nessun software, non a caso a inizio novembre la società aveva annunciato l’arrivo di una nuova funzionalità per Google telefono, il software proprietario di Google installato di partenza in tutti i dispositivi Android salvo poi essere sostituito in quelli in cui è presente una personalizzazione proprietaria del produttore.

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La feature in arrivo

La funzionalità annunciata a novembre e che ora è in fase di rilascio preventivo si chiama call Reason, una funzionalità pensata per coloro che effettuano chiamate con il software di Google verso altri utenti che utilizzano allo stesso tempo il software di Google per riceverle, questa funzionalità consente di fatto di segnalare un’urgenza correlata alla telefonata, nello specifico è possibile infatti contrassegnare la chiamata come urgente e allo stesso tempo è possibile allegare la motivazione di tale urgenza, allo stato attuale però la prima release di questa funzionalità non contiene ancora la possibilità di segnalare la motivazione ma solo l’urgenza.

Con l’arrivo di ulteriori update, ovviamente Google provvederà ad inserire anche la possibilità di segnalare il motivo dell’urgenza, la società però ha voluto specificare che tali funzionalità risulta utilizzabile solo per coloro che utilizzano Google telefono da ambo le parti, dunque sia il chiamante che il chiamato devono utilizzare la medesima applicazione, altrimenti quest’ultima non offrirà tale possibilità.

Sicuramente si tratta di una piccola novità che però contribuisce a rendere l’esperienza d’uso delle applicazioni Google sempre più smart e integrate tra loro, effettivamente sono i piccoli dettagli che fanno la differenza quando le applicazioni riguardano colossi importanti come Google, non rimane dunque che attendere l’arrivo di ulteriori update per poter vedere la funzionalità completa al 100% per tutti.