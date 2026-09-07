Code Vein 2, l’Update 2.0 gratis porta la modalità boss rush

Chi ha continuato a giocare a Code Vein 2 nelle ultime settimane ha un motivo in più per rimettere mano al personaggio, perché insieme all’espansione a pagamento arriverà anche un aggiornamento gratuito piuttosto corposo. Si parla dell’Update 2.0, previsto per il 9 settembre, la stessa data scelta per il lancio del DLC Mask of Idris su PC, PS5 e Xbox Series X|S. La novità più chiacchierata è una modalità in stile boss rush, che permette di affrontare in fila i nemici più duri incontrati nel corso dell’avventura.

La formula è quella che gli appassionati del genere conoscono bene. Niente esplorazione, niente deviazioni, solo un’arena e una sequenza di scontri che si fa via via più cattiva. La modalità si chiama Trials of Remembrance e mette davanti al giocatore una progressione di difficoltà pensata per chi ha già smontato il gioco base e cerca qualcosa che gli faccia male sul serio.

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Trials of Remembrance, la sfida che pesca anche dal DLC

Il dettaglio interessante di questa modalità è che non si limita a riciclare i boss già visti. Dentro Trials of Remembrance compaiono anche alcuni avversari presi direttamente da Mask of Idris, il che significa che pure chi non ha intenzione di comprare l’espansione potrà assaggiare qualcosa dei contenuti nuovi. Una scelta poco comune, visto che di solito il materiale inedito resta blindato dietro l’acquisto.

Il trailer diffuso per l’occasione mostra proprio questo, cioè elementi che appartengono all’espansione ma che finiscono comunque tra le mani di tutti i possessori del gioco base. Non è una versione ridotta del DLC, sia chiaro, ma un modo per far girare quei contenuti anche fuori dal recinto a pagamento. Chi poi decide di fare il passo e prendere Mask of Idris troverà l’esperienza completa, con tutto quello che l’espansione porta in dote.

Sul piano pratico, l’aggiornamento è gratuito e si scarica indipendentemente dal DLC. Due pacchetti separati che escono lo stesso giorno, insomma, con l’Update 2.0 destinato a chiunque abbia il gioco installato.

Un percorso post lancio che continua nonostante i giudizi divisi

L’accoglienza riservata a Code Vein 2 è stata piuttosto altalenante. La stampa si è spaccata, con posizioni anche molto distanti tra loro, e il soulslike in stile anime non ha trovato quel consenso unanime che in tanti si aspettavano dopo il primo capitolo. Nonostante questo, il supporto non si è fermato, e l’arrivo contemporaneo di espansione e aggiornamento racconta di un piano post lancio che va avanti secondo la tabella prevista. Per chi ha lasciato il gioco a metà o lo ha archiviato dopo i titoli di coda, il ritorno di una modalità dedicata esclusivamente ai combattimenti contro i boss potrebbe essere l’occasione giusta. Il sistema di combattimento è sempre stato uno degli aspetti meno contestati del pacchetto, e una modalità che lo mette al centro senza fronzoli ha un suo senso preciso. Nessuna corsa tra le mappe, nessuna gestione delle risorse fuori dagli scontri, solo la sequenza di battaglie e la difficoltà che sale.

La data resta fissata al 9 settembre per entrambe le uscite, con Mask of Idris disponibile all’acquisto e l’Update 2.0 distribuito senza costi aggiuntivi su tutte e tre le piattaforme. Chi vuole limitarsi al contenuto gratuito troverà comunque la nuova modalità, i boss dell’espansione inclusi al suo interno e le altre aggiunte previste dalla patch.