Insta360 Luna Ultra trionfa agli IFA 2026 con tre premi

Il premio più pesante di questa edizione degli IFA Innovation Awards 2026 nella categoria Content Creation Technology è finito nelle mani di Insta360 Luna Ultra, la videocamera con gimbal nata dalla collaborazione tra Insta360 e Leica. Non solo: il dispositivo ha portato a casa anche il riconoscimento Best of Tech ed è stato selezionato come Honoree per il design, un tris che raramente capita di vedere assegnato allo stesso prodotto nella stessa manifestazione.

Vale la pena fermarsi un attimo sul contesto, perché aiuta a capire perché una videocamera compatta abbia raccolto tanta attenzione. Girare video di qualità professionale è diventato molto più semplice rispetto a pochi anni fa. Un tempo servivano attrezzature costose e ingombranti, con tutto il corredo di casi, treppiedi e accessori vari da portarsi dietro. Oggi il mercato propone sempre più spesso soluzioni minimali ma con capacità sorprendenti, capaci di integrare gimbal, monitor e microfoni in un solo corpo. In pratica, un piccolo set cinematografico che sta in una mano.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa rende Luna Ultra diversa dalle altre

La scelta tecnica che salta subito all’occhio riguarda il sensore da 1 pollice, una superficie relativamente generosa per un prodotto di queste dimensioni. Più superficie significa più luce raccolta, e più luce raccolta significa immagini che reggono meglio quando le condizioni di illuminazione peggiorano. Chi ha provato a filmare al tramonto, in un interno poco illuminato o in una situazione dove non si può aggiungere una fonte luminosa sa bene quanto questo dettaglio faccia la differenza tra una ripresa utilizzabile e una da buttare.

Accanto al sensore ci sono due elementi che completano il quadro. Il primo è lo zoom fino a 12x, che allarga parecchio il ventaglio di inquadrature possibili senza costringere a spostarsi fisicamente. Il secondo è la stabilizzazione meccanica su tre assi, ossia il gimbal vero e proprio, quello che compensa i movimenti della mano e trasforma una camminata traballante in una ripresa fluida. Sono componenti che, prese singolarmente, non sono una novità assoluta. È la combinazione dentro un formato così contenuto a fare il salto.

La firma Leica e il valore dei riconoscimenti IFA

La partnership con Leica non è un dettaglio da poco per chi conosce il settore. Il nome del marchio tedesco sull’ottica racconta di un’attenzione alla resa dell’immagine che va oltre la semplice scheda tecnica, ed è probabilmente uno degli elementi che ha convinto la giuria degli IFA 2026 a spingere Luna Ultra sul podio più alto della sua categoria. Il successo del prodotto, del resto, non nasce solo dai premi. La ragione principale sta nel fatto che concentra strumenti avanzati in un formato che lascia libertà a chi riprende. Nessun bisogno di montare accessori esterni, nessuna configurazione complicata prima di iniziare a filmare. Si accende e si registra, con una qualità che fino a poco tempo fa richiedeva un investimento molto più corposo e una preparazione tecnica ben diversa.

La categoria Content Creation Technology, del resto, è diventata uno dei terreni più affollati e competitivi delle fiere di elettronica. Creator, videomaker indipendenti, professionisti che lavorano da soli: il pubblico di riferimento è cresciuto enormemente e chiede strumenti che non richiedano una troupe per essere usati. Insta360 si muove da tempo in questa direzione, e con Luna Ultra ha trovato la formula che ha convinto anche i giudici di Berlino, portando a casa tre riconoscimenti distinti nella stessa edizione.