Dopo 11 anni senza ritocchi, Google Translate riceve una nuova icona con un gradiente di colori che la avvicina al linguaggio visivo più recente di Big G. Il traduttore è l’ultima in ordine di tempo tra le app proprietarie dell’azienda a cambiare aspetto, e la novità ha fatto la sua prima comparsa il 23 novembre 2026 sotto forma di favicon sul sito web del servizio, translate.google.com. Un dettaglio piccolo solo in apparenza, perché parliamo di uno dei simboli più riconoscibili dell’intero ecosistema Google.

L’ultimo aggiornamento grafico risaliva al 2015, quindi parecchio tempo fa se si considera quanto sia cambiato nel frattempo lo stile delle applicazioni della casa di Mountain View. Va detto che su Android l’app di traduzione usa già da tempo una versione circolare del logo, che occupa tutto lo spazio disponibile da bordo a bordo. Una variante che si discosta un po’ dal disegno classico visto finora sul web.

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Addio all’effetto carta, ma l’ispirazione resta

Credits: TecnoAndroid

La differenza più evidente riguarda lo sfondo. Il vecchio simbolo di Google Translate richiamava l’idea di un foglio di carta, con tanto di piega “fisica” a dare profondità all’insieme. Nella nuova versione quella piega sparisce del tutto, eppure il concetto di partenza si percepisce ancora, come se l’azienda avesse voluto alleggerire il disegno senza rinnegarne le origini.

Gli angoli sono stati arrotondati in maniera decisa, con un effetto molto più morbido rispetto al passato. Lo strato posteriore, quello che ospita il carattere cinese che indica la lingua o la scrittura, adesso si presenta in un azzurro chiaro. Sul livello anteriore invece il gradiente domina senza mezze misure ed è proprio questo elemento a dare all’icona il suo nuovo carattere. C’è poi un ritocco alle proporzioni, dato che il simbolo risulta leggermente più basso di prima.

Nel complesso il risultato appare decisamente più moderno. Il confronto diretto tra la vecchia e la nuova versione rende bene l’idea di quanto lo stile sia stato svecchiato, pur mantenendo la stessa struttura a due livelli che gli utenti conoscono da anni.

Più coerenza con le app di comunicazione e Workspace

Il restyling non arriva per caso. La nuova grafica si sposa bene con i recenti rinnovamenti che hanno interessato le app di comunicazione di Google e quelle della suite Workspace, segno di un percorso di uniformità visiva che l’azienda sta portando avanti su più fronti. Su Android, con ogni probabilità, il nuovo simbolo verrà collocato su uno sfondo bianco.

Per il momento però l’icona aggiornata non è ancora disponibile né su Android né su iOS. Chi apre l’app dallo smartphone continua quindi a vedere il disegno tradizionale, mentre la versione rinnovata è visibile soltanto nella scheda del browser quando si accede al servizio dal web.

Il cambio di look si inserisce in una fase piuttosto vivace per il traduttore di Google. Di recente Gemini 3.5 Live Translate ha iniziato ad arrivare su Google Meet e su Translate, portando con sé una nuova modalità di ascolto. Il servizio ha anche festeggiato i suoi 20 anni introducendo una funzione per esercitarsi con la pronuncia, e la modalità di traduzione dal vivo tramite cuffie è sbarcata anche su iPhone.

Fonte: TecnoAndroid