Da questa sera GTA 6 si può giocare in streaming nel cloud anche su PS5, e la notizia è arrivata praticamente senza preavviso. Il nuovo capitolo di Grand Theft Auto diventa così accessibile tramite PlayStation Plus Premium, con un dettaglio che cambia parecchio le carte in tavola per una fetta di giocatori: anche chi possiede PlayStation Portal può lanciare il titolo pur non avendo una console in casa.

Fino a pochissimo tempo fa la situazione era diversa. Lo streaming di Grand Theft Auto 6 era legato a un accordo di esclusiva con le console Xbox, un’intesa che a conti fatti è durata appena qualche giorno. Una finestra brevissima, insomma, che si è chiusa molto prima di quanto lasciasse immaginare la parola stessa “esclusiva”. Ora il gioco trova spazio anche nell’ecosistema Sony, e lo fa passando per il canale del cloud gaming.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come funziona GTA 6 in cloud su PS5

Il meccanismo è quello tipico dello streaming. Il gioco non gira sull’hardware di chi lo sta usando ma su server remoti, e quello che arriva allo schermo è un flusso video che risponde ai comandi del controller. Per gli utenti con PS5 significa poter accedere a GTA 6 attraverso l’abbonamento PlayStation Plus Premium, il livello più alto del servizio, che è quello abilitato a questa modalità.

La vera sorpresa, però, riguarda la portabilità. Con il cloud la console smette di essere un requisito obbligatorio, almeno per chi ha in mano il dispositivo giusto. È un passaggio non da poco per un titolo atteso come Grand Theft Auto 6, che di solito verrebbe associato all’idea di una macchina potente sotto il televisore. Qui invece il lavoro pesante lo fanno i server, e chi gioca deve preoccuparsi soprattutto di avere l’abbonamento attivo e una connessione adeguata.

PlayStation Portal senza console, la novità che pesa di più

Il caso di PlayStation Portal è forse quello più interessante dell’intera vicenda. Il dispositivo portatile di Sony, grazie allo streaming nel cloud, permette infatti di giocare a GTA 6 senza dover possedere una PS5. Per chi ha acquistato Portal e non ha mai preso la console, si apre quindi una strada concreta per mettere le mani sul gioco del momento.

Questo tipo di utilizzo trasforma Portal da semplice accessorio a qualcosa di più autonomo, almeno quando si parla di titoli disponibili in cloud gaming. E il fatto che tra questi ci sia proprio Grand Theft Auto 6 rende la novità ancora più rilevante. Tutto passa sempre dall’abbonamento PlayStation Plus Premium, che resta la chiave d’accesso necessaria sia per chi gioca su console sia per chi preferisce il formato portatile.

Il quadro complessivo, dunque, si è ribaltato nel giro di pochi giorni. Prima lo streaming di GTA 6 era un’esclusiva delle console Xbox, adesso il gioco è disponibile in cloud anche su PS5 e su PlayStation Portal per gli abbonati a PlayStation Plus Premium, con la possibilità di giocare anche senza una console a partire da questa sera.

Fonte: TecnoAndroid