Dal 1° gennaio 2027 sulle colonnine di ricarica più potenti lungo le grandi arterie europee il pagamento con carta diventerà un’opzione sempre disponibile, senza bisogno di registrarsi a nessun servizio. Chi viaggia in auto elettrica conosce bene la scena. Si arriva a una stazione rapida lontano dalla propria zona e si scopre che serve l’app di quel gestore specifico, oppure una tessera RFID che nessuno ha in tasca. Almeno su una parte delle infrastrutture pubbliche, questo inconveniente non potrà più ripetersi.

A stabilirlo è il Regolamento (UE) 2023/1804 sull’infrastruttura per i combustibili alternativi, una norma che in realtà ha già cominciato a produrre effetti dal 2024. La novità riguarda chiunque percorra autostrade e strade principali del continente con un veicolo a batteria, perché dal prossimo anno pagare con carta di credito o di debito sarà possibile in modo diretto, senza account da creare né passaggi intermedi da completare davanti al display della colonnina.

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Chi deve adeguarsi e da quando

Nel dettaglio, l’obbligo interessa i punti di ricarica pubblici da almeno 50 kW collocati lungo la rete transeuropea dei trasporti, quella che comprende autostrade e strade principali, e nelle aree di parcheggio sicure, frequentate soprattutto dai mezzi pesanti. Non è una regola pensata solo per gli impianti appena costruiti. Anche le stazioni operative da anni dovranno mettersi in regola, e chiunque gestisca strutture in quei contesti sarà tenuto ad adeguarsi entro la scadenza. Il requisito minimo è un terminale fisico per la carta oppure un dispositivo contactless.

Una parte del percorso, a dire il vero, è già avviata. Dal 13 aprile 2024 tutti i nuovi punti di ricarica pubblici, ovunque siano installati, devono consentire il pagamento elettronico con uno strumento “ampiamente utilizzato”. Lo stesso trattamento vale per le colonnine sostituite, aggiornate o aperte al pubblico dopo quella data. Vengono considerate nuove a tutti gli effetti e quindi l’obbligo scatta immediatamente anche per loro.

I limiti della norma e il ruolo delle app

Esistono però confini precisi che conviene non sottovalutare. La scadenza del 2027 legata al terminale fisico tocca soltanto le stazioni da 50 kW o più sulla rete transeuropea e nei parcheggi sicuri, perciò non copre ogni colonnina rapida presente in Italia. Un impianto da 50 kW o superiore installato prima del 2024 fuori da quella rete non rientra automaticamente nell’obbligo, a meno che non sia stato sostituito, aggiornato o reso accessibile al pubblico dopo il 13 aprile 2024. Le colonnine sotto i 50 kW, invece, restano completamente escluse e i gestori potranno continuare a richiedere un’app o una tessera dedicata per avviare la sessione.

C’è poi un chiarimento utile per evitare equivoci. App, tessere RFID e abbonamenti non spariscono affatto e spesso rimangono la soluzione più conveniente, dato che molti operatori riservano tariffe scontate agli utenti registrati. La carta non nasce come alternativa per chi ricarica sempre presso lo stesso fornitore. È pensata piuttosto per chi è in viaggio, si trova lontano da casa o semplicemente preferisce non scaricare l’ennesima applicazione solo per fare il pieno di energia.

La copertura garantita dalle nuove regole resta comunque parziale. Il numero di colonnine di ricarica che ricadranno davvero nell’obbligo dipenderà dal modo in cui i gestori si adegueranno lungo le strade europee, sempre più frequentate da veicoli elettrici.

Fonte: TecnoAndroid