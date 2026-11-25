Amazon Web Services ha presentato Strands Decider v2, una nuova famiglia di modelli decisionali aperti costruita a partire da Gemma 4, la base sviluppata da Google. La novità interessante riguarda la composizione dell’offerta. Non si tratta di un singolo modello ma di cinque varianti distinte, con dimensioni che vanno da 2 miliardi fino a 31 miliardi di parametri, tutte rilasciate con licenza Apache 2.0. È una scelta che dice parecchio sulla direzione presa da AWS in questo ambito, perché unisce il lavoro interno dell’azienda con le fondamenta tecnologiche di un concorrente diretto nel mercato del cloud.

Già il nome aiuta a inquadrare il progetto. Strands Decider v2 è infatti la seconda versione di questa linea, e la presenza della parola “Decider” indica la natura dei modelli, definiti appunto decisionali. Parliamo quindi di strumenti pensati, almeno stando alla loro stessa definizione, per compiti in cui serve scegliere o valutare, più che generare testo libero come fanno i classici assistenti conversazionali. Il fatto che AWS abbia scelto di partire da Gemma 4 invece di costruire tutto da zero è un dettaglio che merita attenzione, perché mostra quanto i modelli aperti stiano diventando una base comune anche per i grandi nomi del settore.

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Cinque taglie per esigenze diverse

Il cuore dell’annuncio sta nella famiglia di cinque modelli. Il più piccolo parte da 2 miliardi di parametri, il più grande arriva a 31 miliardi. In mezzo si collocano le altre tre varianti, che coprono gli step intermedi. Per chi non mastica questo linguaggio tutti i giorni, il numero di parametri è in sostanza un indicatore della dimensione di un modello di intelligenza artificiale. In linea di massima un modello più grande tende a essere più capace ma richiede anche più risorse per funzionare, mentre uno più compatto è più leggero da far girare.

Avere una gamma così ampia significa poter scegliere la dimensione più adatta in base al contesto. Una variante da 2 miliardi di parametri si presta a scenari dove contano la leggerezza e i consumi contenuti, mentre quella da 31 miliardi punta chiaramente a situazioni in cui serve più potenza. È un approccio ormai diffuso tra chi rilascia modelli aperti, proprio perché lascia agli sviluppatori la libertà di trovare il giusto equilibrio tra prestazioni e costi senza essere vincolati a un’unica soluzione buona per tutto.

Il peso della licenza Apache 2.0

L’altro elemento chiave è la licenza Apache 2.0, sotto la quale l’intera famiglia Strands Decider v2 viene distribuita. Si tratta di una delle licenze più permissive nel mondo del software aperto. In termini pratici consente di usare, modificare e ridistribuire il codice anche in ambito commerciale, con pochi obblighi da rispettare. Per aziende e sviluppatori questo si traduce in una barriera d’ingresso molto bassa, dato che i modelli possono essere integrati nei propri prodotti senza dover negoziare accordi particolari.

La combinazione tra una base come Gemma 4 e una licenza così aperta rende il rilascio di AWS particolarmente accessibile. Chi lavora con questi strumenti trova a disposizione cinque varianti differenti, tutte riconducibili allo stesso progetto e tutte utilizzabili liberamente. La seconda generazione di Strands Decider si presenta così come una proposta articolata, che copre un ventaglio di dimensioni che va dai 2 ai 31 miliardi di parametri e che si appoggia sul lavoro di Google per offrire modelli decisionali aperti a chiunque voglia sperimentarli o adottarli nei propri progetti.

Fonte: TecnoAndroid