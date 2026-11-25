Durante Ignite 2026 Microsoft ha confermato che Copilot potrà mettere le mani sui file salvati nel computer per trovarli, rinominarli, spostarli e raccoglierli in cartelle, il tutto partendo da richieste scritte con parole di uso comune. La funzione prende il nome di local file actions e arriverà presto sui Copilot+ PC, anche se per ora una data di rilascio precisa non è stata comunicata.

L’opzione si attiva all’interno dell’app Copilot, che a sua volta resta facoltativa. Da lì si può chiedere all’assistente di rintracciare un documento in base a quello che contiene e non al semplice nome, oppure di rinominare un gruppo di file seguendo il loro contenuto, cosa possibile solo se l’intelligenza artificiale è in grado di leggerli. Copilot può inoltre copiare o trasferire elementi su un’altra unità e creare cartelle nuove per fare un po’ d’ordine. Gli esempi proposti dall’azienda sono richieste molto concrete, come raccogliere tutti i PDF delle tasse di quest’anno in un’unica cartella o rinominare una serie di foto per data. Secondo Microsoft in questo modo non servono più ore per sistemare lo spazio personale e quel tempo si può impiegare altrove. Il caso citato è quello di chi lavora e preferisce concentrarsi sulle proprie attività piuttosto che sull’archivio.

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Come funzionano i permessi di Copilot sui file

Nella dimostrazione mostrata sul palco la richiesta era piuttosto semplice. Alcuni report di analisi erano finiti nella cartella Download e andavano portati in una cartella di OneDrive da condividere con il gruppo di lavoro. Prima di toccare qualsiasi cosa l’assistente chiede il consenso, verifica se esistono vincoli o tutele e avvisa che sta operando in Hybrid Intelligence, la formula con cui Microsoft indica la combinazione tra elaborazione sul dispositivo e sul cloud.

Le autorizzazioni richieste sono due. La prima riguarda l’accesso ai file sul PC e la possibilità di modificarli, la seconda la lettura della cartella interessata e l’intervento al suo interno, con un accesso valido soltanto per quella conversazione. I pulsanti a disposizione permettono di rimandare oppure di concedere il permesso per la sola sessione in corso. Un’opzione per dare il via libera in modo permanente semplicemente non c’è, e questo limita i danni di un clic distratto perché l’assistente non si ritrova con le mani libere su tutte le cartelle del sistema.

Una volta ottenuto il consenso, Copilot crea la cartella “Analyst Reports” in OneDrive e sposta i documenti uno alla volta, elencando ogni passaggio accanto a un pulsante di annullamento. Il dettaglio più curioso riguarda i nomi degli otto PDF, che non contenevano affatto la dicitura “analyst report”. L’assistente li ha aperti e letti per capire di cosa si trattasse, ed è probabilmente questo il motivo per cui le richieste di permesso erano due.

Qualche punto poco chiaro comunque rimane. Microsoft non ha specificato se il consenso valga per la singola cartella, per un’intera unità o per l’attività in corso. Anche i sistemi di contenimento degli agenti presentati all’evento, cioè i Microsoft Execution Containers, la governance di Agent 365 e le policy Intune, non risultano per ora collegati a queste funzioni dell’app Copilot.

Le altre novità locali presentate a Ignite 2026

Le novità che riguardano il computer di casa ruotano attorno a tre elementi, ovvero contesto locale, azioni locali e modelli locali. All’app Copilot si aggiunge la diagnosi del PC tramite una scansione in sola lettura, pensata per individuare la causa di un errore o di un rallentamento e spiegarla con parole comprensibili, lasciando però all’utente il compito di intervenire. Sul fronte degli sviluppatori arriva invece GitHub Copilot Fusion, disponibile in anteprima, che può indirizzare il lavoro di programmazione verso modelli eseguiti direttamente sul computer di chi scrive il codice.

Fonte: TecnoAndroid