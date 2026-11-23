Organizzare un viaggio in treno potrebbe diventare più semplice, soprattutto quando bisogna combinare diverse modalità di trasporto o gestire eventuali cambiamenti durante il tragitto. Da oggi Google Maps integra gli aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione dei treni Trenord in Lombardia, permettendo ai passeggeri di consultare direttamente dall’app le informazioni sul proprio viaggio.

La novità riguarda i servizi ferroviari regionali, suburbani e aeroportuali gestiti dall’operatore lombardo. Si tratta di una prima assoluta per il mercato italiano: Trenord è infatti il primo operatore ferroviario del Paese a portare su Google Maps i dati aggiornati durante la circolazione, superando la precedente visualizzazione basata esclusivamente sugli orari programmati. La funzione interessa una rete utilizzata ogni giorno da circa 790.000 passeggeri, che possono così pianificare gli spostamenti e controllare l’andamento del viaggio senza dover consultare necessariamente altre applicazioni.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Orari, coincidenze e alternative aggiornati durante il viaggio

La differenza rispetto alle informazioni disponibili in precedenza riguarda soprattutto la possibilità di seguire il percorso mentre è in corso. Cercando su Google Maps un itinerario che comprende un treno Trenord, gli utenti possono visualizzare i tempi di percorrenza aggiornati, gli orari previsti di arrivo alle singole fermate e quelli relativi alla destinazione finale.

Credits: TecnoAndroid

L’app mostra anche le coincidenze e le eventuali soluzioni successive disponibili per raggiungere la stessa meta. In presenza di modifiche al servizio comunicate da Trenord, le informazioni vengono integrate nei risultati, offrendo ai passeggeri una panoramica più aggiornata della situazione ferroviaria. Questo permette di individuare più facilmente un percorso alternativo quando il viaggio non procede secondo i programmi. La funzione può risultare utile non soltanto a chi utilizza abitualmente i treni, ma anche a turisti e viaggiatori occasionali, compresi i passeggeri che devono raggiungere gli aeroporti o spostarsi in Lombardia per motivi di lavoro.

Per le informazioni sui biglietti e per ricevere assistenza, Google Maps rimanda invece ai canali ufficiali di Trenord.

Come funziona l’integrazione tra Google e Trenord

Alla base del servizio c’è l’integrazione dei dati GTFS (General Transit Feed Specification), lo standard utilizzato per distribuire informazioni relative al trasporto pubblico. Questi dati, già accessibili attraverso l’applicazione e il sito di Trenord, vengono ora utilizzati anche da Google Maps per aggiornare le informazioni sulla circolazione ferroviaria.

In precedenza, chi consultava la piattaforma di Google poteva visualizzare gli orari programmati dei treni, ma non disponeva dello stesso livello di aggiornamento durante il viaggio. L’integrazione aggiunge quindi la componente live, rendendo più semplice coordinare il treno con altri mezzi, come autobus, metropolitana, automobile e bicicletta. Andrea Severini, amministratore delegato di Trenord, ha spiegato che l’iniziativa punta a rendere più semplice la pianificazione degli itinerari dall’inizio alla fine, favorendo l’utilizzo del treno anche da parte di chi non lo sceglie abitualmente. Fabio Galetto, Direttore Travel di Google Italy, ha sottolineato invece il valore della collaborazione per rendere gli spostamenti quotidiani più connessi e accessibili.

La rete Trenord in Lombardia

Il servizio si inserisce in una rete ferroviaria che conta circa 2.500 corse al giorno e raggiunge 460 stazioni in Lombardia e nelle regioni limitrofe. Trenord dispone di una flotta di circa 500 convogli e gestisce anche i collegamenti aeroportuali con Milano-Malpensa. Attraverso TILO, società partecipata al 50%, l’operatore assicura inoltre i collegamenti ferroviari transfrontalieri tra la Lombardia e il Canton Ticino. L’integrazione con Google Maps aggiunge un nuovo canale per consultare le informazioni sulla circolazione e organizzare gli spostamenti lungo questa rete.

Fonte: TecnoAndroid