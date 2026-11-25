La modalità scura di Google Maps sta per diventare ancora più scura. Il cambiamento fa parte di un aggiornamento in arrivo che porta con sé nuove opzioni ad alta visibilità, pensate per rendere le mappe più facili da leggere in alcune condizioni di luce reali. Il lavoro si concentra sulle palette di colori, ritoccate sia nel tema chiaro sia in quello scuro, così da far emergere meglio gli elementi sullo schermo anche quando l’ambiente circostante non aiuta.

Le nuove impostazioni sono state scovate all’interno dell’ultima versione di Google Maps, dove restano per ora nascoste. Una volta attivate cambiano in modo piuttosto evidente lo schema cromatico usato durante la navigazione, al punto che l’app appare quasi diversa da come la si conosce oggi. Non si tratta di una rivoluzione nella struttura, ma l’impatto visivo c’è eccome.

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Una modalità scura più profonda e un percorso viola

Partendo dal tema notturno, la novità più immediata riguarda gli sfondi, che diventano decisamente più neri rispetto al passato. Il percorso di navigazione abbandona il colore abituale e si tinge di viola, una scelta che lo fa risaltare con chiarezza sul fondo scuro. Anche le aree verdi e gli specchi d’acqua cambiano aspetto e assumono tonalità più cupe. L’idea è semplice e funziona bene sulla carta, perché parchi, laghi e fiumi diventano riconoscibili con un solo sguardo, senza dover fissare il display più del necessario.

Il tema chiaro non resta a guardare. Pure qui le zone verdi si fanno più scure e un po’ più smorzate, mentre le sezioni color bianco sporco e beige lasciano il posto a diverse sfumature di grigio. C’è poi un dettaglio che salta all’occhio a chi usa l’app tutti i giorni: l’indicatore blu della posizione diventa viola, in linea con il nuovo colore del tragitto. Nel complesso la modalità chiara acquista un aspetto leggermente più sobrio e meno acceso, con un equilibrio cromatico più pacato rispetto alla versione attuale.

Navigazione invariata e nessuna data di lancio

Al di là dei nuovi colori, l’esperienza di guida rimane praticamente quella di sempre. Le indicazioni svolta dopo svolta continuano a comparire come oggi e il pannello informativo nella parte bassa dello schermo non cambia, sia con il tema chiaro sia con quello scuro. Chi teme di dover reimparare a usare l’app può stare tranquillo, perché l’intervento riguarda soltanto l’aspetto grafico delle mappe e non la logica della navigazione.

Va detto che queste opzioni non sono ancora disponibili per il pubblico. Nell’ultima versione dell’app è stato possibile abilitarle manualmente e, una volta attive, permettono di passare dalla classica palette standard, quella più tradizionale, alle nuove varianti ad alta visibilità. Sulle tempistiche del rilascio, invece, non c’è alcuna certezza. Google non ha ancora comunicato quando l’aggiornamento arriverà sui dispositivi degli utenti e per il momento non esiste una finestra di lancio ufficiale.

Il restyling cromatico è soltanto l’ultima di una serie di funzioni interessanti destinate a Google Maps. Di recente la piattaforma ha introdotto le mappe di navigazione in 3D e sta integrando funzionalità da chatbot praticamente ovunque all’interno del servizio.

Fonte: TecnoAndroid