Google Pixel 11 Pro: HiLight ora si accende anche per i messaggi: finalmente

Il LED HiLight di Pixel 11 Pro inizia finalmente a fare qualcosa in più. Fino a oggi quella piccola luce multicolore si accendeva soltanto per le telefonate e per Gemini, mentre adesso si illumina anche quando i contatti preferiti scrivono un messaggio su Google Messages. La novità arriva con il nuovo Pixel Drop annunciato martedì e riguarda Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold, cioè i modelli di fascia più alta della famiglia.

Un passo piccolo, certo. Però per una funzione nata con qualche limite di troppo si tratta di un cambiamento che pesa, soprattutto per chi aveva visto in HiLight un potenziale ancora tutto da sfruttare.

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Quando HiLight ha debuttato sugli smartphone più costosi di Google, presentato come una caratteristica riservata alla gamma “Pro”, l’accoglienza non è stata proprio entusiasta. L’idea in sé piaceva perché richiama i tempi della spia di notifica di BlackBerry, quel lampeggio che permetteva di capire al volo se qualcuno aveva cercato il proprietario del telefono senza nemmeno sbloccarlo. Il problema stava tutto nella sostanza. La luce poteva accendersi in uno di cinque colori soltanto per le chiamate dei contatti preferiti, oppure mostrare un vortice colorato quando entrava in gioco l’assistente Gemini. Nient’altro.

Una proposta che dava l’impressione di essere arrivata sul mercato un po’ acerba. A rendere il confronto ancora più impietoso ci pensavano le app di terze parti, capaci di offrire un controllo ben più ampio sul LED con una tavolozza di colori più ricca e personalizzazioni specifiche per ogni singola applicazione. Insomma, quello che Google proponeva in modo ufficiale risultava più povero di quanto si potesse ottenere installando qualche strumento esterno.

Già durante la presentazione di Pixel 11 i rappresentanti dell’azienda avevano assicurato che HiLight avrebbe continuato a ricevere nuove funzioni nel tempo. Il supporto ai messaggi va esattamente in quella direzione e rende la luce decisamente più utile nella vita di tutti i giorni. L’auspicio è che col passare dei mesi le possibilità si allarghino anche ad altri ambiti per cui i vecchi BlackBerry facevano brillare la loro spia, come le email e le notifiche delle app.

Le novità del Pixel Drop arrivano anche su Pixel 10

L’aggiornamento di martedì non si ferma alla luce di notifica. Il Pixel Drop porta infatti su Pixel 10, la generazione dello scorso anno, diverse funzioni che avevano esordito proprio con Pixel 11. Tra queste c’è Rambler, pensato per migliorare la dettatura vocale, e soprattutto Gemini Intelligence, che propone suggerimenti in modo proattivo partendo dalle informazioni mostrate sullo schermo.

Nella pratica questo significa che, mentre si organizza una cena con un amico in chat, lo smartphone può offrire un collegamento rapido a servizi come Google Maps senza dover passare da un’app all’altra. Un aiuto discreto che punta a ridurre i passaggi necessari per le operazioni più comuni.

Sul fronte hardware Google si prepara a lanciare mercoledì Pixel Tag, il suo localizzatore per oggetti. Novità anche per Google Fi, che aggiunge il supporto a più reti con l’obiettivo di migliorare la qualità della connessione cellulare.

Fonte: TecnoAndroid