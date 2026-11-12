Hollow Knight: Silksong, il libretto suggerisce più DLC gratuiti

Il libretto incluso nell’edizione fisica di Hollow Knight: Silksong potrebbe aver rivelato più di quanto previsto. Tra le sue pagine compare infatti un breve passaggio che lascia intuire l’arrivo di diverse espansioni gratuite da parte di Team Cherry, quindi non soltanto della già annunciata Sea of Sorrow ma forse anche di altri contenuti aggiuntivi pensati per ampliare l’avventura.

La versione su disco e cartuccia del gioco è finalmente disponibile da oggi e, come si conviene a una uscita retail in stile classico, all’interno della confezione trova posto un piccolo manuale cartaceo. Proprio da quelle pagine stanno emergendo i primi dettagli su questa edizione tanto attesa dai fan, e uno in particolare ha subito attirato l’attenzione della community perché riguarda il futuro del titolo.

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Quel plurale che fa pensare a più DLC

Il testo in questione è piuttosto chiaro nella forma. “Il mondo di Hollow Knight: Silksong si arricchirà di pacchetti di contenuti gratuiti“, si legge in una delle pagine del libretto, seguito da un invito ai giocatori: “Preparatevi a nuove avventure ricche di nuovi amici, nuove abilità e nuovi nemici feroci!”. A colpire è soprattutto la scelta del plurale, che sembra far capire come le aggiunte previste dallo studio australiano siano più d’una.

Naturalmente non si può escludere un semplice errore, oppure un modo un po’ particolare di descrivere i contenuti del prossimo grosso aggiornamento. Eppure, per come è formulata la frase, il riferimento a più espansioni o DLC appare abbastanza esplicito, e stando a quanto scritto sarebbero tutte gratis. C’è poi un altro elemento che rafforza questa lettura, perché la stessa pagina definisce Sea of Sorrow la “prima espansione”, un’espressione che suggerisce l’esistenza di aggiunte successive, magari di portata simile.

Del resto il precedente non manca. Il primo Hollow Knight aveva ricevuto ben quattro DLC dopo il lancio, tutti piuttosto corposi e tutti distribuiti senza costi aggiuntivi, poi raccolti all’interno dell’edizione completa del gioco. Uno schema che Team Cherry potrebbe decidere di replicare anche con il seguito dedicato a Hornet.

Cosa contiene Sea of Sorrow e quando potrebbe arrivare

Nel libretto Sea of Sorrow viene descritta come la “prima gigantesca espansione” gratuita di Silksong. Il pacchetto era stato annunciato un anno fa e promette una quantità notevole di materiale inedito, destinato ad allargare in modo sensibile l’esperienza di gioco con parecchie novità.

Secondo quanto comunicato dagli sviluppatori, l’espansione dovrebbe includere “nuovi scenari, nuovi boss, nuovi strumenti e altro ancora”. Lo studio aveva spiegato che “le avventure di Hornet continueranno in questa espansione a tema nautico, in arrivo gratis per tutti i giocatori l’anno prossimo”. Tra le novità ci sarebbe anche “un ulteriore dettaglio” che il team ha preferito tenere nascosto e che verrà svelato soltanto quando il debutto sarà più vicino.

Il problema è che una data di uscita precisa ancora non esiste. Sea of Sorrow era attesa per il 2026, ma con l’anno ormai quasi agli sgoccioli appare poco probabile che il contenuto riesca ad arrivare nelle prossime settimane, e per ora si attendono eventuali precisazioni da parte di Team Cherry sulla tabella di marcia.

Fonte: TecnoAndroid