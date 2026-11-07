Google Pixel 11 da 512 GB al minimo storico su Amazon: 836,89€

Chi cercava il momento giusto per acquistare Google Pixel 11 con tanta memoria a disposizione ha adesso un’occasione concreta, perché la versione da 512 GB scende su Amazon a 836,89€. Si tratta del nuovo minimo storico segnalato per la colorazione Viola glicine, una cifra che si colloca sotto tutte le promozioni comparse nelle ultime settimane. Il dettaglio non è da poco, visto che fino a pochi giorni fa le offerte migliori si fermavano qualche decina di euro più in alto.

Il ribasso interessa nello specifico questa configurazione e questo colore. Vale quindi la pena guardare con attenzione la scheda prima di procedere all’acquisto, così da essere sicuri di aver selezionato proprio la variante in promozione e non un’altra versione dello smartphone di Google.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Quanto si risparmia rispetto al listino

Il prezzo consigliato di Pixel 11 nella versione da 512 GB è di 1.129€. Con l’attuale proposta il risparmio arriva a 292,11€, che tradotto in percentuale significa uno sconto di circa il 26%. Non è il classico taglio simbolico da qualche euro, ma una riduzione che cambia parecchio la percezione del dispositivo, soprattutto per chi punta alla memoria più capiente.

C’è poi un’altra possibilità per chi preferisce non affrontare la spesa tutta in una volta. Per gli account idonei Amazon mette a disposizione il pagamento in 12 rate mensili da circa 69,75€ ciascuna, una formula che rende l’acquisto più gestibile e diluito nel tempo. L’offerta è aggiornata al 3 novembre 2026 alle 7:23 e, come spesso accade con queste promozioni, prezzo e disponibilità possono cambiare anche nel giro di poche ore.

Il confronto con le offerte di fine ottobre

Per capire quanto sia interessante questo ribasso basta guardare alle promozioni recenti. A fine ottobre il Google Pixel 11 da 512 GB era arrivato su Amazon a 894€ grazie allo sconto applicato al checkout, mentre su eBay si era toccata quota 843€. Il prezzo attuale fa meglio di entrambe le proposte, con 57€ in meno rispetto alla precedente offerta Amazon e 6€ in meno rispetto a quella apparsa su eBay.

La differenza con eBay è contenuta, è vero, ma conta comunque per stabilire il nuovo record. Secondo la cronologia dei prezzi relativa a questa configurazione, gli 836,89€ di oggi rappresentano infatti la soglia più bassa mai raggiunta finora per la variante Viola glicine.

Un discorso a parte merita la memoria interna, che resta uno degli aspetti da valutare con più attenzione. I 512 GB offrono molto più spazio per foto, video, applicazioni e contenuti scaricati rispetto alla versione d’ingresso da 256 GB. Chi scatta parecchio, registra filmati frequentemente o tiene sul telefono serie e musica per l’uso offline può trarre un vantaggio concreto da questa scelta, evitando di dover liberare spazio di continuo.

Le altre proposte disponibili online

Allargando lo sguardo oltre Amazon, il Pixel 11 compare anche presso altri rivenditori con cifre diverse. Il dispositivo risulta disponibile online da Amico Emporio a 719 euro, mentre altre due proposte lo collocano rispettivamente a 758 euro e a 768 euro. In questi casi non viene indicato il taglio di memoria, quindi conviene verificare con cura la configurazione prima di mettere a confronto le singole offerte con quella da 512 GB in promozione su Amazon a 836,89€.

Fonte: TecnoAndroid